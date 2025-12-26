追上聯想！全球EMS台廠霸前3名 謝金河：供應鏈1趨勢助台壯大

《電子時報》日前公布2025年全球電子製造服務（EMS）大廠營收排行榜，台灣資通訊代工廠表現亮眼，鴻海、緯創、廣達勇奪前三名，顯示台廠在全球電子代工產業的競爭力持續提升。財信傳媒董事長謝金河指出，聯想不在這個榜單內，令人意外。

電子時報黃欽勇社長近日於臉書貼出2025年全球EMS大廠營收排行榜，由台灣的鴻海、緯創、廣達領軍、勇奪前三名，中國廠立訊則名列第四，後面是緯穎，和碩聯合美系大廠剩下Jabil及Fletronics，第10名則是仁寶電腦。

謝金河對此則以「台灣的資通訊廠終於追上聯想」為標題在臉書發文，分析該排行榜中，台灣有6家進榜，而且前6名，除了立訊，都是台廠，這可以看出近20年台廠在電子代工的進化，也可以看到中國立訊的急起直追。其實鴻海進入專業電子代工領域時，最大的是Soletron及Flextronics，如今Soletron已經不在榜上。

謝金河從中嗅出，全球PC龍頭之一的聯想此次並未列入EMS排行榜的代表性意義。指出台灣代工廠近20年來不斷轉型升級，從早期的PC、筆電代工，逐步切入手機、伺服器，再進一步延伸至機櫃與資料中心系統，成功建立完整的高附加價值供應能力，其中緯創、緯穎與廣達被視為代表性案例。

從財務表現觀察，聯想2024會計年度營收約4,449億港元(約為台幣1.8兆)，淨利79.07億港元(約為台幣320億)；相較之下，廣達去年營收約1.45兆元，淨利達590億元，獲利表現已明顯超越聯想。單季表現方面，聯想上一季淨利約新台幣77億元，與緯創相近，而廣達單季獲利則達164億元，差距進一步拉大。

謝金河也提到，聯想近年積極布局AI與伺服器市場，今年AMD執行長蘇姿丰二度造訪聯想，為AI晶片在中國市場的合作站台，顯示聯想除PC業務外，仍在伺服器與AI領域尋求突破。

謝金河認為，台灣資通訊產業快速崛起，與全球供應鏈的重組密切相關。在「去紅色供應鏈」的趨勢下，隔開中國，台灣產業也能在全世界伸展開來，慢慢壯大。