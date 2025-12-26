作帳行情最後衝刺　投顧：台股震盪盤堅

快訊

中央社／ 台北26日電

美股25日因耶誕節休市，24日道瓊工業和標普500指數再創新高。投顧指出，輝達與Groq結盟、集團及法人作帳行情進入最終階段等因素，有利台股年底前表現，但日本央行暗示明年可能進一步升息的鷹派訊號，略影響投資人情緒，預估台股短期震盪盤堅。

美股道瓊工業指數24日終場上漲288.75點或0.60%，收48731.16點，標普500指數上揚22.26點或0.32%，收在6932.05點；那斯達克指數揚升51.47點或0.22%，收23613.31點，費城半導體指數上揚19.82點或0.28%，收7204.37點。

台股24日量縮震盪，早盤勁揚逾170點，上攻至28486點，隨後漲勢收斂，終場上漲61.51點，收在28371.98點，漲幅0.22%，成交金額新台幣4290.36億元，記憶體與PCB（印刷電路板）族群走勢搶眼。

產業訊息部分，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達25日發布聲明說，輝達已和AI晶片新創公司Groq達成一項授權協議，並延攬其高階主管，凸顯這家AI巨擘正持續擴張其科技版圖。

鴻海和裕隆合資的鴻華先進25日舉行首場FOXTRON自主品牌BRIA新車線上發布會，鴻華董事長李秉彥指出，BRIA是第一台從台灣出發面向海外市場的電動車，鴻華願景是立足台灣、放眼全球，BRIA是台灣電動車產業邁向海外的第一步。

