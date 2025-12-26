聽新聞
輝達大戰略 200億美元結盟Groq

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
基金經理人看好輝達明年前景。路透
輝達在耶誕夜宣布，將與新創公司Groq結盟，取得Groq推論晶片技術的非獨家技術授權，並延攬Groq創辦人、前谷歌晶片工程師羅斯在內的多名核心高層加入，拓展人工智慧技術版圖。財務細節雖未揭露，但據傳為輝達歷來最大手筆的收購交易。

⭐2025總回顧

輝達和Groq發布聲明表示，達成非獨家授權協議，輝達將付費使用Groq的推論晶片技術，並將這項技術整合到未來產品的晶片設計內。

作為協議的一環，Groq創辦人羅斯、總裁馬德拉及其他團隊成員，都將加入輝達，幫助推進並擴大Groq的授權技術，但Groq仍將繼續以獨立公司營運，由財務長愛德華茲擔任執行長。

這場交易受到市場矚目的焦點之一，在於Groq創辦人羅斯曾是谷歌張量處理器（ＴＰＵ）計畫的關鍵創建者之一。

ＴＰＵ被視為谷歌對抗輝達繪圖處理器、並推動其Gemini模型發展的重要資產。

Groq聲稱，其語言處理單元（ＬＰＵ）的能源效率最高可達輝達、超微繪圖處理器的十倍，一度被視為挑戰輝達在ＡＩ推論市場的重要新創。

這場交易另一個受外界關注的焦點在於金額。雖然輝達和Groq都未揭露交易財務細節，但ＣＮＢＣ報導，輝達將支付約兩百億美元。

輝達的這樁交易架構，似乎類似Meta今年六月投資Scale AI的方式，未收購整間公司，得以避開反托辣斯當局的監管審查，但能砸錢取得「技術授權加人才引進」，反映大型科技公司在全球反壟斷監管審查趨嚴的環境下，調整交易結構以降低監管風險。

ＣＮＢＣ也引述輝達執行長黃仁勳的致員工信函指出，輝達計劃將Groq的低延遲處理器，整合到輝達ＡＩ工廠架構，擴大平台到更廣泛的ＡＩ推論與即時工作負載；他也強調，輝達並未收購Groq整間公司，而是引進其人才並取得智財授權。

Berstein以雷斯根為首的分析師團隊也指出，輝達這樁交易是「戰略性質」，該公司已是ＡＩ訓練市場的佼佼者，但在推論工作負載市場面臨更激烈的競爭，因此能藉這筆交易補強新能力，並把領先地位擴大到推論規模。

輝達 Gemini TPU AI Meta

相關新聞

40分鐘救活英特爾！ 陳立武會見川普說了什麼？

路透廿四日報導，美國英特爾執行長（ＣＥＯ）陳立武八月七日遭總統川普點名指控「存在嚴重利益衝突，必須立即辭職」，一度使英特...

輝達大戰略 200億美元結盟Groq

輝達在耶誕夜宣布，將與新創公司Groq結盟，取得Groq推論晶片技術的非獨家技術授權，並延攬Groq創辦人、前谷歌晶片工...

OpenAI大手筆融資！中東主權基金呼聲高 鴻海、緯穎、仁寶有望受惠

據外媒報導，OpenAI正在尋求新一輪融資，融資金額最高達1,000億美元，融資對象以主權基金呼聲最高，沙烏地阿拉伯主權...

鴻華首款BRIA電動車問世！89.9萬元起 展現台灣電動車自主研發成果

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）25日舉行首場品牌暨新車線上發表會，除了分享鴻華先進轉型品牌的理念，也宣布品...

半導體風雲／台積防羅唯仁竊密 製程騰籠換鳥、更改代號

台積電以背信及妨害營業祕密提告前資深副總羅唯仁，與羅正式切割後，根據公司掌握的資訊，羅帶走數十箱的資料中，有包括即將量產的2奈米及2026年導入的1.6奈米，以及正在發展的1.4奈米等先進製程重要機密，為防止羅投靠英特爾後仍利用管道窺探台積電2奈米以下製程發展，除了通牒供應商勿向羅提供任何機密外，台積電近期也全面更換先進製程各項專案代號，「由內到外」，徹底封殺羅取得各項先進製程機密。

國網中心台南建2座算力中心 助攻量子科技布局

量子科技被視為下一波科技霸權競爭關鍵，台灣量子國家隊明年預計啟動第2期布局，加入運算能量。國研院國網中心主任張朝亮表示，...

