輝達大戰略 200億美元結盟Groq

輝達在耶誕夜宣布，將與新創公司Groq結盟，取得Groq推論晶片技術的非獨家技術授權，並延攬Groq創辦人、前谷歌晶片工程師羅斯在內的多名核心高層加入，拓展人工智慧技術版圖。財務細節雖未揭露，但據傳為輝達歷來最大手筆的收購交易。

輝達和Groq發布聲明表示，達成非獨家授權協議，輝達將付費使用Groq的推論晶片技術，並將這項技術整合到未來產品的晶片設計內。

作為協議的一環，Groq創辦人羅斯、總裁馬德拉及其他團隊成員，都將加入輝達，幫助推進並擴大Groq的授權技術，但Groq仍將繼續以獨立公司營運，由財務長愛德華茲擔任執行長。

這場交易受到市場矚目的焦點之一，在於Groq創辦人羅斯曾是谷歌張量處理器（ＴＰＵ）計畫的關鍵創建者之一。

ＴＰＵ被視為谷歌對抗輝達繪圖處理器、並推動其Gemini模型發展的重要資產。

Groq聲稱，其語言處理單元（ＬＰＵ）的能源效率最高可達輝達、超微繪圖處理器的十倍，一度被視為挑戰輝達在ＡＩ推論市場的重要新創。

這場交易另一個受外界關注的焦點在於金額。雖然輝達和Groq都未揭露交易財務細節，但ＣＮＢＣ報導，輝達將支付約兩百億美元。

輝達的這樁交易架構，似乎類似Meta今年六月投資Scale AI的方式，未收購整間公司，得以避開反托辣斯當局的監管審查，但能砸錢取得「技術授權加人才引進」，反映大型科技公司在全球反壟斷監管審查趨嚴的環境下，調整交易結構以降低監管風險。

ＣＮＢＣ也引述輝達執行長黃仁勳的致員工信函指出，輝達計劃將Groq的低延遲處理器，整合到輝達ＡＩ工廠架構，擴大平台到更廣泛的ＡＩ推論與即時工作負載；他也強調，輝達並未收購Groq整間公司，而是引進其人才並取得智財授權。

Berstein以雷斯根為首的分析師團隊也指出，輝達這樁交易是「戰略性質」，該公司已是ＡＩ訓練市場的佼佼者，但在推論工作負載市場面臨更激烈的競爭，因此能藉這筆交易補強新能力，並把領先地位擴大到推論規模。