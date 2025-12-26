雲端廠ASIC釋單 力成大贏家、欣銓也獲國際大廠青睞

Google、Meta等雲端大咖積極發展自研AI晶片，相關ASIC熱潮引爆龐大後段封測需求，惟台積電（2330）先進封裝產能已被大客戶全包走，日月光也忙翻天，無法釋出更多產能，雲端大咖紛紛來台尋求支援，力成集團成為大贏家，傳獨拿Meta的ASIC封測訂單，相關產線已衝上滿載；欣銓也是國際大廠求支援對象，同步沾光。

對於接獲Meta大單，力成表示，不對單一客戶進行評論，因應近來AI相關需求，集團會持續努力，滿足客戶所需。

雲端大咖來台找ASIC封測產能支援

業界指出，隨AI應用由訓練階段走向推論，各大雲端服務供應商（CSP）為降低成本、提升能效比，積極發展客製化ASIC晶片，帶動製程、封裝與測試需求全面升溫。

其中，先進製程與先進封裝仍高度集中於台積電，使得CoWoS等關鍵技術長期維持高產能利用率，相關資源供給有限，部份客戶如Meta、微軟等為此試圖在封裝與測試環節尋求更多的彈性供應鏈支援。

力成是記憶體封測龍頭，長期深耕記憶體封裝與測試，與多家記憶體廠維持穩定合作關係，對DRAM與高頻寬記憶體（HBM）製程及可靠度管理具備成熟經驗。

在AI晶片應用逐步由邏輯晶片整合HBM延伸至邏輯晶片搭配GDDR 7，甚至更高規格DRAM，力成在記憶體相關封裝相關技術底子豐厚，成為其被CSP大咖青睞的關鍵，藉此揮軍ASIC先進封裝供應鏈，並擴大承接AI相關訂單。

業界傳出，力成集團已獨家拿下Meta的ASIC封測訂單，旗下晶兆成更是力成衝刺AI業務的重要支柱。

晶兆成近年持續加碼AI伺服器與高效能運算（HPC）晶片測試，提供晶圓針測（CP）與成品測試（FT）服務的量能，在AI晶片於功耗、頻寬與邏輯複雜度上的要求不斷提高，測試驗證流程更趨嚴格，使專業測試產能成為供應鏈中的關鍵瓶頸。據悉，目前晶兆成產線已衝上滿載，顯示AI與高階運算晶片測試需求持續強勁。

另外，欣銓過去是台積電主要委外測試夥伴，這次也是國際大廠求支援對象，同步沾光。

供應鏈透露，欣銓布局AI ASIC測試多年，取得多項台系與美系客戶專案，隨CSP自研晶片數量增加、晶片架構持續多元化，測試訂單逐步放量，看好相關業務明年起將對營收帶來更明確貢獻。