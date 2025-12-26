新創公司Groq大有來頭 川普長子是合夥人

輝達在耶誕夜宣布與Groq結盟，甚至傳出將斥資200億美元鉅資取得其幾乎所有資產，讓Groq這家AI晶片新創公司瞬間在業界聲名大噪。

其實Groq大有來頭：共同創辦人羅斯是Google TPU的催生者之一，合夥人是美國總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr），而且其技術取向並未受到記憶體供應短缺衝擊。

Groq由一群工程師2016年創立，2016年底在申報文件列出負責人為羅斯，以及和曾在Google X部門擔任工程師的萊特曼，但萊特曼在2019年離開Groq。

Groq的投資人包括三星電子、貝萊德、思科及1789資本公司等，以小川普和知名創投家帕利哈皮蒂亞為合夥人，今年9月籌得7.5億美元，使估值暴增到69億美元，遠高於去年8月的28億美元，迄今已共籌到逾30億美元。

Groq專注開發用於AI推論任務的晶片，聲稱其語言處理器（LPU）節能是輝達和超微GPU的十倍，在北美由三星等合作夥伴生產與組裝，一度被視為挑戰輝達在AI推論市場的重要新創，今年營收目標為5億美元。