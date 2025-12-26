CES 2026倒數計時 IC設計台廠也要露一手

CES 2026倒數計時，聯發科（2454）、義隆、聯詠、瑞昱、擷發科、威鋒等台灣IC設計廠都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術。

聯發科往年都是CES常客，去年還由輝達執行長黃仁勳在專題演講中公布合作AI超級電腦「Project DIGITS」，當中搭載的超級晶片GB10是雙方合作成果，外界期待聯發科今年在展覽中的上菜內容。

義隆將由董座葉儀晧領軍前往CES，大秀無人機相關技術方案。義隆是透過既有AI邊緣運算技術，揮軍無人機市場，展現AI多元應用的強勁實力。

擷發科預計在CES 2026展示AI軟體服務平台相關技術。

威盛集團旗下威鋒，也將在CES 2026大秀全新工業級USB 2.0集線器控制晶片產品線VL122 與VL123，宣示進軍工業級應用市場。

另外，在美掛牌的驅動IC大廠奇景子公司源奇科技，與神盾集團旗下芯鼎合作，將於CES 2026展示最新無人機AI影像解決方案。