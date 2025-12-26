CES 2026倒數計時 IC設計台廠也要露一手

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

CES 2026倒數計時，聯發科（2454）、義隆、聯詠、瑞昱、擷發科、威鋒等台灣IC設計廠都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術。

⭐2025總回顧

聯發科往年都是CES常客，去年還由輝達執行長黃仁勳在專題演講中公布合作AI超級電腦「Project DIGITS」，當中搭載的超級晶片GB10是雙方合作成果，外界期待聯發科今年在展覽中的上菜內容。

義隆將由董座葉儀晧領軍前往CES，大秀無人機相關技術方案。義隆是透過既有AI邊緣運算技術，揮軍無人機市場，展現AI多元應用的強勁實力。

擷發科預計在CES 2026展示AI軟體服務平台相關技術。

威盛集團旗下威鋒，也將在CES 2026大秀全新工業級USB 2.0集線器控制晶片產品線VL122 與VL123，宣示進軍工業級應用市場。

另外，在美掛牌的驅動IC大廠奇景子公司源奇科技，與神盾集團旗下芯鼎合作，將於CES 2026展示最新無人機AI影像解決方案。

CES AI 無人機

延伸閱讀

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

黃仁勳獲金融時報風雲人物 創AI榮景影響力再進化

繼時代雜誌後再奪殊榮 黃仁勳獲FT年度風雲人物

相關新聞

輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光

輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...

40分鐘救活英特爾！ 陳立武會見川普說了什麼？

路透廿四日報導，美國英特爾執行長（ＣＥＯ）陳立武八月七日遭總統川普點名指控「存在嚴重利益衝突，必須立即辭職」，一度使英特...

黃仁勳、蘇姿丰CES大拚場 台積、鴻海等協力廠打強心針

「2026美國消費性電子展」（CES 2026）將於美西時間明年元月6日起登場，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都將在...

輝達大戰略 200億美元結盟Groq

輝達在耶誕夜宣布，將與新創公司Groq結盟，取得Groq推論晶片技術的非獨家技術授權，並延攬Groq創辦人、前谷歌晶片工...

CES 2026大會師 華碩、宏碁、微星秀PC新品

PC市場籠罩在記憶體缺貨大漲價陰霾之際，各大品牌廠仍將在CES 2026大會師，包括華碩、宏碁、微星、技嘉等台廠都將揮軍...

CES 2026倒數計時 IC設計台廠也要露一手

CES 2026倒數計時，聯發科、義隆、聯詠、瑞昱、擷發科、威鋒等台灣IC設計廠都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。