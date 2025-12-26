黃仁勳、蘇姿丰CES大拚場 台積、鴻海等協力廠打強心針

「2026美國消費性電子展」（CES 2026）將於美西時間明年元月6日起登場，輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰都將在開展前一天發表專題演講，暢談AI未來發展。

兩大AI天王天后CES大拚場，業界看好將打響2026年AI市場第一砲，助益台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創等台廠迎來新一波AI行情。

AI天王天后CES拚場

CES是全球最大消費性電子展，2026年大展將於美西時間元月6日至9日於拉斯維加斯舉行，主題為「AI Forward（前進AI）」，重點展示AI如何融入日常生活，AI機器人、智慧家電、自駕車到AI PC。

黃仁勳、蘇姿丰都將在展前先後發表演講，為大展暖身。其中，黃仁勳在2026年元月5日下午1時先亮相，輝達透露，他將分享未來AI發展趨勢，以及輝達與合作夥伴共同打造生態系，突破性技術付諸實現等內容，產業將可親見輝達的解決方案推動各行各業發揮生產力。

據了解，輝達在CES的活動主題聚焦AI機器人、無人機、車用等相關應用，延伸到AI運算市場展望。業界預期，黃仁勳可望釋出旗下Rubin平台最新進度；另外，輝達推動的NVLink生態系可能公布與ASIC生態系合作進展，將是推動光通訊元件規格升級主要推手。

蘇姿丰則是擔任CES開幕主題演講貴賓，將介紹超微跨運算堆疊的創新如何推動技術突破，並引領AI技術在全球發揮更廣泛的效益。超微指出，蘇姿丰將深入探討超微CPU、GPU、自行調適運算技術、AI軟體與解決方案等相關解決方案，為客戶及合作夥伴共同應對全球最關鍵發展的AI挑戰。

法人預期，超微將釋出MI400系列最新訊息，並揭露最新Zen 6架構及AI PC平台產品線。其中，Zen 6架構運算快取速度較前代翻倍，代表AI運算速度將明顯爬升，以台積電2奈米製程打造，該架構新品被視為持續進攻英特爾PC市場的主要殺手。據悉，英特爾也將照例於CES舉行專題演說，預期釋出筆電新平台產品Pather Lake，是英特爾首次公布以自家18A晶圓製程打造的新品。

法人看好，黃仁勳、蘇姿丰這兩大AI天王天后助陣下，CES將打響2026年AI第一砲。不僅AI伺服器需求看增，機器人、AI電腦等也將成為要角，助益台積電、鴻海、廣達、緯創等台廠迎來新一波AI行情。