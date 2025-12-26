聽新聞
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未來產品的晶片設計內。

業界看好，輝達平安夜再發動重磅結盟，有助持續強化推論技術布局，穩固市場領導地位，帶旺台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創等台灣協力廠。

輝達結盟Groq
輝達與Groq都未揭露此項交易的財務細節。CNBC披露，輝達將為此支付約200億美元（逾新台幣6,200億元），是輝達最大手筆的結盟案。

CNBC引述輝達執行長黃仁勳的致員工信函，提到輝達規劃將Groq的低延遲處理器，整合到輝達AI工廠架構，擴大平台到更廣泛的AI推論與即時工作負載。

黃仁勳強調，輝達並未收購Groq整間公司，而是引進其人才並取得智財授權。

外媒分析，輝達這樁交易架構，類似Meta今年6月投資Scale AI的方式，未收購整間公司，得以避開反托辣斯當局的監管審查，但能砸錢取得「技術授權加人才引進」，反映大型科技公司在全球反壟斷監管審查趨嚴的環境下，調整交易結構以降低監管風險，在AI競爭加劇之際，可能成為AI業者投資的新模式。

根據雙方協議，輝達將取得Groq推論晶片技術非獨家技術授權，Groq共同創辦人羅斯、總裁馬德拉（Sunny Madra）及其他團隊成員都將加入輝達，幫助推進並擴大Groq的授權技術，但Groq仍將繼續以獨立公司營運，由財務長愛德華茲（Simon Edwards）擔任執行長。

根據Groq官網，該公司成立於2016年，曾被評選為美國十大國家安全科技公司之一，專攻推論相關業務，打造推論專用晶片與AI推理平台系統，標榜能為開發者提供所需的極致效能，同時又不會受成本所束縛。該公司與美國能源部、Meta等都有所合作。

Groq共同創辦人羅斯是Google TPU的催生者之一，開發專為推論設計的語言處理器（LPU），號稱具備低耗能、高效因應等效能。

輝達 AI 晶片

輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光

