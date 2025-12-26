精密機械業表現亮眼

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

隨著我國半導體大廠持續擴廠，布局先進製程，帶動精密機械產業成長。根據統計，今年前十月三大科學園區精密機械營業額已來到1,461億元，已超過2024年全年表現，正是受惠於半導體產業。

⭐2025總回顧

國科會表示，精密機械產業主要為半導體及平面顯示器、光學檢測及IC封裝上、下游製程所需設備、並涵蓋自動化、機器人應用系統、工業自動化設備及雲端、智慧製造軟體等研發與製造。

國科會表示，截至今年8月止，已核准217家智慧機械廠商進駐科學園區。其中，竹科有57家，包括東京威力、新代科技、盟立、牧德、均豪等。

中部向來是我國機械產業重鎮，中科則已核准86家精密機械進駐，包括程泰、均豪、和大、盟立、安川、旭東及友嘉。

南科則已核准74家精密機械廠進駐，包含帆宣、萬潤、東台、盟立、鏵友益、直得、美商慧盛、鈦昇、信紘、家碩、鴻華、佳能半導體設備及鴻海等廠商。

傳統產業雖仍面臨挑戰，不過觀察出口或外銷訂單表現，傳產如果與AI、半導體沾上邊，接單或外銷表現就會不錯。從外銷訂單觀察，機械業受惠於半導體設備訂單，11月接單金額18億美元，為連十月正成長。

經濟部先前分析，機械業主要受惠於半導體先進製程積極擴充產能，帶動半導體設備訂單成長；又以東協增0.6億美元、歐洲增0.4億美元較多。

從出口來看，機械11月出口23.8億美元，年增17.9%，主要是其中生產半導體等機械增48.3%。

半導體

