AI加持 科學園區營收將創高 積體電路扮要角

全球AI需求熱潮，使台灣11月出口寫下大驚奇，外銷訂單更爆發性成長，接單接到手軟，截至2025年10月底統計，三大科學園區營業額達4兆6,529億元，與2024年全年營業額只差千億元，今年營業額可望再創新高，積體電路扮演中流砥柱。

三大科學園區向以出口導向，因11月出口表現亮眼，12月也展望樂觀，可望挹注科學園區營業額表現，推升今年園區營業額再刷新紀錄。

科學園區各產業營業額統計

三大科學園區中，2025年截至10月底止，以南部科學園區因台積電5奈米、3奈米產能陸續開出，營業額達2兆3,596億元最多；新竹科學園區營業額達1兆3,814億元，中部科學園區有9,118億元。

國科會先前預估，三大科學園區今年全年營業額上看5.5兆元，預料再創佳績，若以此計算，年增率約16%。

在科學園區七大主要產業中，截至今年10月底，積體電路營業額達3兆8,516億元，占整體營業額的八成三，是科學園區獨大產業，也是台灣最具國際競爭力的產業，未來朝先進製程、先進封裝、先進材料及終端智慧應用發展。

台灣半導體產業供應鏈之完整，世界無可替代，科學園區供應鏈生態更是典型代表。國科會統計，截至2025年8月底止，已核准259家半導體廠商進駐。

其中，以研發中心及IC設計為特色的竹科已有199家廠商進駐，包括IC設計的聯發科（2454）、聯詠、瑞昱、美國高通等；晶圓代工則有台積電、聯電、力積電、世界先進；封裝測試則有南茂、京元電子、艾克爾、頎邦等。國科會形容，此為「全球半導體產業最先進技術研發的核心聚落」。

國科會表示，中科則已核准18家廠商進駐，包括台積電、台灣美光、華邦電子、矽品精密、合晶科技等大廠，持續強化半導體在地供應鏈體系，鞏固先進技術領先地位。

在南科則已核准42家半導體廠商進駐，包括台積電、聯電、華邦電子、及日月光等晶圓專業代工大廠，以及記憶體與第三代半導體廠商。另有日商台灣荏原、德商默克、美商英特格、新應材、關東鑫林及聯詠科技等上游材料與IC設計領域廠商。台灣半導體產業也在向南延伸，台積電將推進供應鏈往屏東園區進駐。