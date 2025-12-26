超夯遊戲助陣 帶動Switch換機潮

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

任天堂旗下人氣遊戲機Switch 2不僅是歐美年底假期購物季最佳禮物選擇之一，近期因《瑪莉歐賽車世界》與《寶可夢傳說Z-A》二大超夯遊戲助陣，帶動銷售，新一波換機潮湧現。

《瑪莉歐賽車世界》為Switch 2上市時的主打遊戲，至今仍是許多賣場的同款組合，瑪莉歐一直以來都是任天堂的明星IP，標榜家庭同樂的《瑪莉歐賽車世界》銷售也特別好；截至11月為止，該遊戲銷售量已達957萬份，是帶動Switch 2耶誕業績重要推手。

至於《寶可夢傳說Z-A》則是另一款人氣大作。由於寶可夢本身就是家喻戶曉的超級IP，每年新款遊戲都獲得市場高度關注，《寶可夢傳說Z-A》年底發售也帶動Switch 2的耶誕銷售。

業界人士指出，玩家熱愛任天堂Switch 2不僅是硬體，更是遊戲軟體本身的魅力，Swich以家庭派對遊戲起家，宗旨是家庭同樂，包括《瑪利歐賽車》、《動物森友會》等經典遊戲吸引全球玩家，也成為每年歐美家庭耶誕節採購禮物清單之一。

法人表示，遊戲軟體一向是推升主機熱銷的關鍵原因，Switch曾憑藉《集合啦！動物森友會》的高人氣指數推升銷售量，今年Switch 2也複製此一成功模式，助力新機銷售提升。

