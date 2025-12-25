MOSFET廠力士公告 強茂不服一審判決提起上訴求償300萬元

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

MOSFET廠力士（4923）25日公告，針對功率元件大廠強茂（2481）不服2024年民公訴字第7號案判決，對本公司提出上訴。

力士在公告內指出，發生原委是強茂公司認本公司行使美國專利權之行為有違反公平交易法之嫌，而於2024年對本公司提起損害賠償訴訟，請求賠償新臺幣3,000萬元。

力士進一步說，法院一審判決結果是原告之訴及假執行之聲請均駁回，前述提告及一審判決已分別於2024年5月30日及2025年11月28日發布重大訊息，接著強茂於2024年12月19日提起上訴，求償新臺幣300萬元。

針對公司財務業務影響及預估影響金額，力士說明，強茂公司向本公司請求賠償新臺幣300萬元，其因應措施是將委任律師積極應訴、答辯，全力維護股東權益。

