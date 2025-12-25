研調：人形機器人2027年起飛 PCB 搶吃三大商機

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

研究機構數據預測，人形機器人預計2027年開始放量，預估2029年出貨可達60萬台，印刷電路板（PCB）可望搶吃頭部、運動系統、關節連接用板的三大商機。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎（4958）、載板龍頭欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、老牌PCB大廠楠梓電（2316）、高技（5439）等皆已卡位布局。

TOCA引述研究機構數據分析，頭部PCB需求：HDI、載板、軟硬結合板為主，應用頭部以HDI為核心，負責系統級運算與決策，以及承載透過戰板封裝的AI晶片，並透過軟硬結合板作為神經網絡連接光學相機 、麥克、性測量單元等感測模組。

運動系統PCB需求多層板，對應部位：肩膀、肘部、腰部骨盆、上/前臂、大/小腿、手/腳。運動系統是人形機器人PCB需求數量最大的部分，原因為每個致動器模組需要一塊獨立的控制板，來精準驅動馬達的扭力、轉速與位置。舉例來說，手部為驅動與感測高度整合的模組，故多層板負責承載和穩定馬達和感測器，而腳部負責維持站立/行走平衡，因此多層板為力矩感測器提供穩定基板，確保測量數據正確。

第三則是電源與關節連接PCB需求：軟板、軟硬結合板對應部位：電池組、人形機器人關節處，關節之間會反覆彎曲，故需依靠軟板來承受千萬次彎折，並減緩振動與噪訊，而關節本身可能會使用軟硬結合板，以一體化成形的結構取代傳統連接器，以大幅減少因震動導致的訊號中斷發生的機率。另一方面，電池之間的連接與數據收集由軟板完成，其重視材料的耐用性與電源管理的高可靠性。

