OpenAI大手筆融資！中東主權基金呼聲高 鴻海、緯穎、仁寶有望受惠

據外媒報導，OpenAI正在尋求新一輪融資，融資金額最高達1,000億美元，融資對象以主權基金呼聲最高，沙烏地阿拉伯主權基金被視為有力競爭者，一旦通過，將進一步推動沙烏地阿拉伯資料中心基礎建設，台廠供應鏈鴻海（2317）、緯穎（6669）、仁寶（2324）將有望受惠，提升營運成長動能。

法人預估如此龐大的投資金額，美國傳統金融投資機構僅能承擔其中一小部分，因為即便是管理著千億美元資產的機構，也會限制對某間公司的投資金額上限，此時資金缺口從何而來？法人推測主權基金將會是重要資金來源之一，其中，以沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）全資控股的人工智慧（AI）公司 Humain備受矚目，據報導，該基金今年曾與OpenAI就參與軟銀主導的融資進行洽談，Humain可能透過本輪融資，要求OpenAI在沙烏地阿拉伯建造資料中心，擴大當地資料中心規模。

台廠中鴻海與中東往來多年，董事長劉揚偉先前曾經公開表態，無論是AI伺服器或中東市場，鴻海都有密切合作，只要客戶提出重大專案，都會積極參與其中。

緯穎則有機會受惠於主要客戶亞馬遜，亞馬遜先前與Humain早就有合作，曾攜手打造AI園區，若是開啟下一輪資料中心擴建，亞馬遜自然會是其首選對象之一。

而仁寶今年頻傳正積極爭取中東訂單，日前更是大舉投資美國設廠，側面說明拿下訂單並非是空穴來風，或許此次融資就是仁寶的大好機會。