鴻華首款BRIA電動車問世！89.9萬元起 展現台灣電動車自主研發成果

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻華先進首款BRIA電動車問世。鴻華／提供
鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）25日舉行首場品牌暨新車線上發表會，除了分享鴻華先進轉型品牌的理念，也宣布品牌旗下首款電動車款「BRIA」正式上市。BRIA集合了台灣ICT與AI領域優勢，整合美國團隊在底盤與平台整合上的經驗，以及來自義大利的設計美學，期待能夠為台灣國產車市場注入新一波動能！

鴻華先進宣布，即刻在全台LUXGEN展示服務中心展示BRIA實車，本周末(12/27)更將於各展示點同步啟動銷售活動，邀請消費者親臨體驗。

鴻華先進不斷精進造車實力及推出多款車型，秉持著「This is what it takes」為了達成目標必定要有所付出的態度往前走，致力於提供使用者最佳的體驗與安全性，談及BRIA身為鴻華先進轉型品牌後首款電動車，BRIA其名意味著熱誠、活躍、不懼挑戰的態度！

BRIA在造型設計上，融合性能車的優雅曲線與電動車極致簡約的線條，回歸設計本質，展現歷久彌新的美感。車身導入跑車思維的空氣力學設計，以性能成就美學；內裝則透過細膩鋪陳，打造兼具舒適與感官享受的「移動生活空間」，讓設計不僅止於外觀，更延伸至駕乘體驗的每一個細節。

在開發過程中，鴻華團隊秉持「不因技術限制而妥協使用者體驗」的理念，全面推進軟體定義汽車平台。從底盤與車體結構、車輛動態控制、熱管理與空氣力學分析，到軟體定義的EEA 架構，皆由鴻華先進自主研發。

作為鴻華先進的企業願景「立足台灣，放眼全球」，BRIA 是集合鴻華先進與海內外國際專業合作夥伴智慧打造的產品，鴻華先進以台灣在ICT和AI領域的優勢，整合整車技術與架構作為鴻華軟體定義汽車平台的核心基礎，美國的團隊協助提供全方位思考和優化系統架構、動態反應和使用者體驗，義大利設計師為BRIA帶來了優美的曲線和比例，並由鴻華先進主導設計、開發與測試驗證及實現產品上市。

本次發表會上，邀請到擁有38年汽車產業經驗資深專家 Kip Ewing 與義大利設計公司Pininfarina的設計團隊，分享與鴻華先進的合作經驗。

鴻華先進表示，透過品牌不僅可以直接面對市場、真實地去了解需求，更可以傳達平台化所帶來的使用者體驗，而「價值不需要被高估，但需要被看見」，在BRIA上可感受到自主研發的投入及與國際合作所創造的使用者體驗與價值的產品表現，而實際價格希望讓台灣的消費者可以感受到對大家的尊重，綜合考量下，BRIA共推出三種車型選擇，從入門款後輪驅動Elegant新台幣89.9萬元起到四輪驅動的頂規 Pioneer 114.9萬元起，滿足不同消費者需求。

