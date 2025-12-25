鴻華首款BRIA電動車問世！89.9萬元起 展現台灣電動車自主研發成果

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）25日舉行首場品牌暨新車線上發表會，除了分享鴻華先進轉型品牌的理念，也宣布品牌旗下首款電動車款「BRIA」正式上市。BRIA集合了台灣ICT與AI領域優勢，整合美國團隊在底盤與平台整合上的經驗，以及來自義大利的設計美學，期待能夠為台灣國產車市場注入新一波動能！

鴻華先進宣布，即刻在全台LUXGEN展示服務中心展示BRIA實車，本周末(12/27)更將於各展示點同步啟動銷售活動，邀請消費者親臨體驗。

鴻華先進不斷精進造車實力及推出多款車型，秉持著「This is what it takes」為了達成目標必定要有所付出的態度往前走，致力於提供使用者最佳的體驗與安全性，談及BRIA身為鴻華先進轉型品牌後首款電動車，BRIA其名意味著熱誠、活躍、不懼挑戰的態度！

BRIA在造型設計上，融合性能車的優雅曲線與電動車極致簡約的線條，回歸設計本質，展現歷久彌新的美感。車身導入跑車思維的空氣力學設計，以性能成就美學；內裝則透過細膩鋪陳，打造兼具舒適與感官享受的「移動生活空間」，讓設計不僅止於外觀，更延伸至駕乘體驗的每一個細節。

在開發過程中，鴻華團隊秉持「不因技術限制而妥協使用者體驗」的理念，全面推進軟體定義汽車平台。從底盤與車體結構、車輛動態控制、熱管理與空氣力學分析，到軟體定義的EEA 架構，皆由鴻華先進自主研發。

作為鴻華先進的企業願景「立足台灣，放眼全球」，BRIA 是集合鴻華先進與海內外國際專業合作夥伴智慧打造的產品，鴻華先進以台灣在ICT和AI領域的優勢，整合整車技術與架構作為鴻華軟體定義汽車平台的核心基礎，美國的團隊協助提供全方位思考和優化系統架構、動態反應和使用者體驗，義大利設計師為BRIA帶來了優美的曲線和比例，並由鴻華先進主導設計、開發與測試驗證及實現產品上市。

本次發表會上，邀請到擁有38年汽車產業經驗資深專家 Kip Ewing 與義大利設計公司Pininfarina的設計團隊，分享與鴻華先進的合作經驗。