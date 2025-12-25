台積電洩密案扛責？TEL高層地震

半導體製程設備大廠日本東京威力科創（ＴＥＬ）公司昨發布二○二六年組織變更及人事調整訊息，ＴＥＬ台灣子公司董事長、總裁訂明年二月一日異動，並增設一資深副總裁協助業務拓展。ＴＥＬ這一波高層人事異動，被外界解讀為與ＴＥＬ台灣子公司日前捲入台積電二奈米竊密案有關。

ＴＥＬ指出，台灣子公司現任董事長伊東晃將轉任執行顧問，由長久保達也接任；現任總裁張天豪調日本總部，擔任前端工程本部長，總裁職缺由ＴＥＬ歐洲全球銷售本部長仲間誠二接任。另外並增設資深執行副總裁一職，由營運支援處副總柯昱成升任。

消息人士透露，即將於明年二月接掌ＴＥＬ台灣董事長的長久保達也，上周親自來台拜會台積電董事長魏哲家，說明ＴＥＬ明年即將進行重大組織和人事調整案後，並於昨天公布。

ＴＥＬ表示，這次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整。旨在進一步強化TEL Taiwan的經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。

ＴＥＬ台灣的前員工捲入台積電二奈米洩密案，ＴＥＬ社長河合利樹多次來台向魏哲家請罪，據了解，這次組織和人事調整由台灣最高決策主管扛責撤換，藉此重新鍵接與台積電先進製程開發路徑。

ＴＥＬ總部在官網公告，決定自明年一月一日起，設立下一代設備專案計畫組織部門，似乎也為與銜接台積電一奈米製程關鍵設備開發專案計畫衝刺。ＴＥＬ這次更動組織人員涵蓋十二位高層主管，成員不乏多位已擔任分公司總經理的層級人士，各自出任兩個不同專案的負責人。

針對ＴＥＬ這次人事調整 ，市場人士解讀，在台積電正為增加三奈米所需關鍵擴充設備之際，ＴＥＬ做出組織調整和人事大換血，應有利與台積電先進製程開發破冰，並向爭取未來一奈米列入重要採購名單，跨出重要一步。

台灣高檢署日前起訴涉嫌洩密的ＴＥＬ前員工及並對ＴＥＬ台灣求處一點二億元罰金，ＴＥＬ發出聲明指出，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為；對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。