中芯漲價 聯電、力積電樂

陸媒報導，大陸晶圓代工龍頭中芯國際近期已調漲部分產能報價，漲幅約一成，引發市場關注，市場看好，此舉有利於成熟製程報價撐盤，為聯電（2303）、力積電（6770）、世界（5347）等台廠明年首季淡季營運添柴火。力積電證實，正醞釀漲價中。

針對中芯國際部分產能漲價，聯電回應，樂見市場價格趨於健康有序，該公司專注特殊製程、晶圓售價建立在提供客戶價值之極大化。

展望2026年，聯電預期首季仍有淡季影響，晶圓售價仍與客戶協商中，考量成熟製程產業稼動率回升且價格趨穩，預期平均售價（ASP）降幅有限。

世界先進董事長暨策略長方略日前已預告，本季庫存修正提前落底，隨AI驅動半導體成長趨勢不變、電源管理晶片可望在AI伺服器用的運用方面占據好的位置，期望2026年在AI帶動下健康成長。

力積電表示，由於該公司編碼型快閃記憶體（Nor Flash）即將開出，為滿足客戶需求，會排擠部分產能，加上考量產品組合優化策略，確實考慮調漲邏輯IC的代工價格。

展望明年首季，力積電認為，整體產能利用率仍具上行空間，尤其記憶體能見度明確提升，對明年營運維持偏樂觀態度。法人看好，力積電毛利率與平均售價有望進一步上揚。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）調查，2025年下半年因美國半導體關稅尚未實施，以及IC廠庫存水位偏低、智慧手機進入銷售旺季，加上AI需求持續強等因素，晶圓代工廠產能利用率並未如原先預期有所下修，部分晶圓廠第4季表現將優於第3季，已引發零星業者醞釀對BCD、電源管理IC等較緊缺製程平台進行漲價。

集邦預期，年底前部分晶圓廠的8吋產能利用率將維持近滿載，尤以大陸廠產能更吃緊，伴隨大陸廠商在毛利急需改善的情況下，乘勢向客戶提出漲價，最快第4季的晶圓產出生效。