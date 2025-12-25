東京威力科創董總都下台 2奈米洩密案向大客戶交代

半導體設備大廠日商Tokyo Electron（TEL）昨（24）日發布2026年組織變更及人事調整公告，其中，台灣子公司東京威力科創高層大地震，董事長、總裁及副總裁等明年2月起異動。

外界解讀，相關高層人事大變動，是東京威力科創為捲入台積電2奈米竊密案的內部後續懲處。東京威力科創則表示，相關人事案，是作為公司中長期經營策略的一部分所進行的調整，旨在進一步強化經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時深化本地員工的工作動力與企業向心力。

根據TEL公布2026年2月1日起異動的人事案，東京威力科創原董事長伊東晃將調任執行顧問新職，董座職務由TEL副總裁暨全球業務財務總裁兼總經理長久保達也接掌；原總裁張天豪調任工程事業本部本部長，其總裁職務由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任；此外，增設資深執行副總裁一職，將由東京威力科創全球業務事業部副總柯昱成升任。

東京威力科創先前捲入台積電（2330）2奈米洩密案，引發外界高度關注，相關案件台灣高檢署智慧財產檢察分署已偵結起訴陳力銘等三名工程師，最重求刑14年。TEL先前則透過聲明，強調遵法與致歉，外界認為，TEL此時公布高層人事調動，被視為向大客戶台積電「交代」。台積電先前表示，對任何違反保護營業秘密及損害公司利益的行為，絕對從嚴處理，並追究到底。