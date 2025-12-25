蘋果重組AI團隊衝手機買氣 有助抵抗記憶體漲價衝擊 台鏈有望受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
記憶體價格飆漲，蘋果明年可能調漲iPhone 18系列新機售價之際，公司仍持續衝刺AI布局，傳出深度重組AI團隊，規劃在大語言模型的基礎上，重構全新的Siri，擴大iPhone的AI應用與體驗。路透
記憶體價格飆漲，蘋果明年可能調漲iPhone 18系列新機售價之際，公司仍持續衝刺AI布局，傳出深度重組AI團隊，規劃在大語言模型的基礎上，重構全新的Siri，擴大iPhone的AI應用與體驗。

業界認為，蘋果相關策略有助抵抗記憶體漲價衝擊，藉由「以軟帶硬」，刺激2026年iPhone買氣，對台積電、鴻海與大立光等供應鏈有利。

Appleinsider報導，蘋果近期深度重組其AI團隊，但這並非外界傳言的崩盤，而是為2026年戰略重啟所做的關鍵部署。顯示蘋果仍計劃在大語言模型的基礎上，重構全新的Siri，擴大iPhone的AI應用與體驗。

外電指出，原蘋果AI負責人John Giannandrea交棒後，有部份業界人士認為，這是蘋果推進AI戰略遇到阻礙。不過，最新報導指出，蘋果並未因高層變動而改變其核心方向。儘管過去一年有關於AI團隊成員離職的報導，但這些變動更多反映了內部架構的優化而非戰略失誤。

蘋果目前依然堅定執行既定的「端側AI」路線，並未出現任何向純雲端轉移的跡象。相反地，所有跡象都表明，蘋果正集中精力兌現先前的承諾，重點打磨安全、隱私且高效的AI生態系統。

Appleinsider報導，針對外界關於蘋果AI人才「大量流失」的唱衰論調，實際數據給出了有力反擊。雖然蘋果素以保密著稱，但在AI領域仍保持著穩定的論文產出。據統計，僅在蘋果近期發布的96頁研究文檔的前四頁中，就列出了近200名內部貢獻者。

上述數據足以證明，儘管有數十名管理層或員工離職，蘋果的AI研發團隊規模依然龐大且活躍。

Appleinsider認為，外界僅憑少量人員變動便推斷「崩盤」，其邏輯如同僅憑供應鏈傳聞預測iPhone銷量一樣缺乏依據。

據悉，蘋果先前經歷一波AI團隊調整後，已將機器人專案移交至硬體部門，並將Siri團隊併入Vision Pro及軟體團隊，留給Giannandrea的職責僅剩開發蘋果基礎模型。在Giannandrea交棒後，蘋果延攬前Google高管Amar Subramanya出任AI副總裁，並直接向軟體工程高級副總裁Craig Federighi彙報。

這一彙報路線的變更明確了蘋果的新立場，即AI不再是獨立的孤島，而是軟體開發體系中不可或缺的子集。此外，Eddy Cue預計將接管蘋果搜索與知識圖譜相關業務。

