英特爾搶單台積美夢破碎 輝達傳暫停測試18A製程生產晶片

路透引述知情人士說法報導，輝達已暫停測試以英特爾18A製程生產輝達晶片。業界認為，若消息屬實，意味英特爾亟欲搶單台積電（2330），拿下輝達更多晶片代工訂單的美夢破碎，台積電依然會是輝達最佳代工夥伴。

對於相關報導，輝達未回應路透的置評請求；英特爾發言人則說，該公司的18A製造技術「進展良好」。惟相關消息傳出後，英特爾股價24日早盤跌近2%；台積電ADR平盤附近震盪。

輝達在9月同意對英特爾投資50億美元，引發業界高度關注。依據協議，英特爾將為輝達AI基礎建設平台，研發客製化的x86架構中央處理器（CPU），並要打造x86的系統單晶片（SoC），整合進輝達RTX繪圖處理器（GPU）小晶片，以用於個人電腦。

輝達據傳原本在評估，能否用英特爾的18A先進製程生產輝達晶片，但測試後決定不再推動。

英特爾旗下坐落在美國亞利桑那州Ocotillo廠區的新工廠Fab 52已啟用，是首座以18A製程量產的工廠，該公司宣稱18A是美國開發及部署的最先進晶片生產技術。輝達暫停測試的報導，讓外界對英特爾先進製程的技術可行性，出現疑問。英特爾把18A視為扭轉乾坤的關鍵，想藉新製程與台積電在晶圓代工領域一較高下。

英特爾先前已公布，採用18A製程生產的自家產品包括AI PC處理器Panther Lake，以及伺服器處理器Clearwater Forest，後者將於2026年上半年推出，兩者都會在該公司亞歷桑那州新廠Fab 52生產。這也意味著，該公司已將先進製程的布局大步推進，從技術層次來看，更有實力搶占美國製造商機。另一方面，路透也訪問約20名英特爾現任與前員工，以及政府顧問和英特爾執行長陳立武業內熟識友人，其中一些人質疑陳立武是否具備讓英特爾重拾晶片製造領先地位，以及找到致勝AI策略的能力。專家認為，英特爾最近能重現生機，主要靠的是陳立武談判交易的能力。

陳立武8月與美國總統川普會談後，美國政府隨即承諾投資英特爾數十億美元，取得該公司近一成股權。這筆交易被視為英特爾的「救生圈」，英特爾隨後又宣布獲得孫正義旗下軟銀集團投資20億美元。