快訊

「張文是我哥」男揚言要在台中殺千人 南投檢警拘提聲押

耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

群聯拿下衛福部首屆國際FHIR伺服器效能賽雙獎 強打高速100%正確

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
群聯於衛福部首屆國際 FHIR 伺服器效能競賽奪雙獎。圖／公司提供
群聯於衛福部首屆國際 FHIR 伺服器效能競賽奪雙獎。圖／公司提供

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（8299）24日宣布，參加衛福部舉辦的首屆國際FHIR伺服器效能競賽，憑藉自主研發的地端高效能儲存伺服器整體解決方案，抱回「最佳即時應用獎」與「最佳硬體效能獎」兩項大獎。

⭐2025總回顧

群聯指出，隨醫療數位化與跨院所資料整合需求升溫，FHIR已成為全球醫療資訊交換的重要國際標準；衛福部近年推動以FHIR為核心的醫療資訊交換平台，此次競賽即在政策推進下，透過實際效能測試，檢驗各式FHIR伺服器方案在即時性、正確性與系統穩定度的表現。

群聯強調，其方案採「邊緣地端」架構，運算與資料處理皆在地端完成、資料不需上傳雲端，可兼顧資安與隱私需求。競賽結果顯示，群聯為參賽廠商中唯一在規定時間內完整完成所有競賽項目的團隊，且資料處理結果同為唯一達到100%資料正確性的解決方案；此外，相較雲端訂閱模式需長期支付費用，群聯地端方案以一次性建置成本為主，可降低長期營運支出，因而獲評審肯定並一舉奪下雙獎。

在技術面上，群聯表示，此次勝出關鍵在於以企業級SSD儲存技術為核心，打造可彈性調整的叢集架構，結合自研企業級SSD X200P，並透過系統層級負載分流與效能最佳化演算法，同時依使用情境進行SSD韌體客製優化，以提升可同時服務的使用者數量。軟體端則針對資料匯入流程與FHIR資料轉換邏輯進行最佳化設計，縮短資料處理時間並降低錯誤率，在效能與正確性間取得平衡。

群聯執行長潘健成表示，「FHIR不僅是醫療資訊交換的關鍵標準，更是未來智慧醫療、AI醫療應用與跨院所資料整合的重要基石。」他強調，群聯將持續配合政府推動病例格式標準化與醫療資訊交換政策，並把此次競賽成果轉化為可落地的產品與整體解決方案，尋求與全球醫療產業鏈夥伴合作，協助醫療機構降低導入門檻、提升營運效率。

群聯 伺服器 SSD

延伸閱讀

自營商一肩扛！三大法人續買超15億元 台股4個交易日漲903點

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

群聯漲停亮燈 法人點出原因

輝達導入AI固態硬碟效應 NAND將迎新一波缺貨商機

相關新聞

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司今（24）日發布2026年組織變更及人事調整訊息，TEL台灣董事長、總裁訂明年2月1日異動，並增設一資深副總裁協助業務拓展...

台東發生有感地震 台積電：晶圓廠未達疏散標準

24日傍晚台東地區發生有感地震 。引發外界關注對台積電（2330）的影響，對此台積電今日晚間回應指出，台積公司位於竹中南...

信邦遭駭客攻擊！伺服器資料遭加密 系統陸續恢復中

連接器線大廠信邦今天公告，集團與海外子公司發現遭不明駭客入侵主機，伺服器資料遭加密，導致部分系統無法使用，資安部門立即啟...

來頡總經理孟慶達請辭

IC設計廠來頡科技（6799）於24日宣布，總經理暨發言人孟慶達因生涯規劃因素請辭，將持續以董事身份協助公司發展。

群創洪進揚：CarUX 轉型為Tier 1夥伴、2025年核心主題揭曉

群創（3481）董事長洪進揚23日首度揭露，旗下子公司CarUX能在各參與競標廠商中，打動先鋒高層選擇CarUX的主因，...

微星亮相2026台北新車大展 《電車浪漫旅》勾勒電動車充電新日常

隨著電動車市場逐步走向成熟，產業關注焦點已從單一設備規格，轉向充電是否容易理解、是否能實際融入日常生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。