群聯拿下衛福部首屆國際FHIR伺服器效能賽雙獎 強打高速100%正確

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（8299）24日宣布，參加衛福部舉辦的首屆國際FHIR伺服器效能競賽，憑藉自主研發的地端高效能儲存伺服器整體解決方案，抱回「最佳即時應用獎」與「最佳硬體效能獎」兩項大獎。

群聯指出，隨醫療數位化與跨院所資料整合需求升溫，FHIR已成為全球醫療資訊交換的重要國際標準；衛福部近年推動以FHIR為核心的醫療資訊交換平台，此次競賽即在政策推進下，透過實際效能測試，檢驗各式FHIR伺服器方案在即時性、正確性與系統穩定度的表現。

群聯強調，其方案採「邊緣地端」架構，運算與資料處理皆在地端完成、資料不需上傳雲端，可兼顧資安與隱私需求。競賽結果顯示，群聯為參賽廠商中唯一在規定時間內完整完成所有競賽項目的團隊，且資料處理結果同為唯一達到100%資料正確性的解決方案；此外，相較雲端訂閱模式需長期支付費用，群聯地端方案以一次性建置成本為主，可降低長期營運支出，因而獲評審肯定並一舉奪下雙獎。

在技術面上，群聯表示，此次勝出關鍵在於以企業級SSD儲存技術為核心，打造可彈性調整的叢集架構，結合自研企業級SSD X200P，並透過系統層級負載分流與效能最佳化演算法，同時依使用情境進行SSD韌體客製優化，以提升可同時服務的使用者數量。軟體端則針對資料匯入流程與FHIR資料轉換邏輯進行最佳化設計，縮短資料處理時間並降低錯誤率，在效能與正確性間取得平衡。

群聯執行長潘健成表示，「FHIR不僅是醫療資訊交換的關鍵標準，更是未來智慧醫療、AI醫療應用與跨院所資料整合的重要基石。」他強調，群聯將持續配合政府推動病例格式標準化與醫療資訊交換政策，並把此次競賽成果轉化為可落地的產品與整體解決方案，尋求與全球醫療產業鏈夥伴合作，協助醫療機構降低導入門檻、提升營運效率。