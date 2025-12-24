力抗景氣波動！倚天酷碁、圓剛布局第二事業 2026年業績占比衝5成

品牌科技廠商也採雙核心策略分散經營風險。圓剛科技（2417）切入無人機及人形機器人解決方案，預估2026年第二事業營收占比將達50%，倚天酷碁-創（2432）為宏碁（2353）集團品牌新創，積極發展「生活周邊」事業，總經理鍾逸鈞透露，生活周邊毛利率比PC周邊還高，2026年也估生活周邊業績能有50%貢獻。

科技品牌經營挑戰受景氣循環影響大，倚天酷碁（Acer Gadget）從電腦周邊起家，品牌產品線包括滑鼠、鍵盤、電腦背包等產品，但近年也擴大至生活周邊，期望提高經營韌性，平衡景氣波動，而在雙核心事業策略下，倚天酷碁也創下連續34個月營收年成長正數記錄。

「雞蛋不要放在同一個籃子裡！」鍾逸鈞指出，生活周邊業務快速成長，其中最熱賣的產品是一款可同時幫7樣3c產品無線充電的設備，目前在亞馬遜跨境電商同品項業務中名列前茅，從電動滑板車、智慧門鎖、智慧後視鏡到自行車後雷達警示等，百花齊放。

這也成為倚天酷碁與麗車坊攜手合作關鍵，由於倚天酷碁持續佈局車載與騎乘安全科技產品線，從汽車電子後視鏡、機車安全帽行車紀錄器到「智慧感知與安全輔助」產品線，如電動輔助自行車微移動雷達感知系統，也因此跟麗車坊合作，拓展車友市場課群，鍾逸鈞表示，倚天酷碁扮演橋樑角色，未來期望從產品發想、設計、製造、群眾募資到發貨實現一條龍整合。

倚天從PC周邊起家，但近年快速布局生活周邊產品線，今年第二事業業績已經成長至30%，鍾逸鈞樂觀預估2026年可以拉拔到50%營收比例，而積極衝刺關鍵，除PC產業2026年受記憶體缺貨逆風，另一關鍵，是「生活周邊產品線毛利率比PC周邊高」。

倚天酷碁今年電子鎖銷量突破8,000套，電動滑板車超過一千台，鍾逸鈞解釋，做生活周邊除可以觀察掌握趨勢取捨，靈活調整，高毛利率產品優先投入，放棄低毛利率產品，但PC周邊業務，則產品線必須完整齊全，兩事業類型策略不同，毛利率也有落差。

PC周邊業務受電腦產業景氣連動大，鍾逸鈞表示，雖然AI PC推出時，倚天酷碁的業績也受惠提升，但2026年受到記憶體大漲價及供給缺貨影響，未來勢必將面臨壓力，內部設定目標是至少優於產業表現，而生活周邊則靠不斷掌握最新市場趨勢，推出滿足市場缺口的車用電子或充電設備等，藉此提高獲利跟營運韌性，2026年也因此充滿樂觀。

倚天酷碁2024年生活周邊營收貢獻1成，今年預估拉高至3成，他樂觀預估2026年有機會達5成業績比。

圓剛是30多年老牌影像設備品牌，從影像擷取卡起家，現在主力業務是消費商業應用，從主要客戶為遊戲直播轉為直播帶貨直播主，目前該部分穩健成長中，毛利率48~52%也是最高的一塊，不過，副總莊善雯表示，未來幾年產業應用解決方案會快速成長，關鍵是調整業務型態跟通路策略後，專案及ODM業務將在2026~2027年落地。

莊善雯表示，產業應用方案業務的毛利率39~40%，其實比較低，但因客戶組合調整後，每月或每季度會下單的客戶比例拉高至60%，也使得營收能見度大幅提高，且有助於營收規模提升，且客製化ODM業務可以收開發費用（NRE），也貢獻毛利率一個百分點。

她透露，目前產業應用解決方案業務，有 5 個大型 ODM 專案正在開發中，預計於 2026 年下半年陸續量產，營收貢獻預估占 10% 到 20%，更顯著的爆發時間點預期會落在 2027年，其中2~3個是無人機案子，包括台灣、歐洲客戶，人形機器人則為美國跟韓國，主要提供機器人大腦視覺功能控制器。