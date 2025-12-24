和碩舉辦2025低碳轉型供應商大會 展現邁向2050淨零排放目標決心

和碩（4938）於23日舉辦「2025 年低碳轉型供應商大會」，延續11月供應商說明會的交流基礎，本次大會以線上形式召集近200家價值鏈關鍵夥伴，聚焦減碳實務、碳數據管理與數位化協作，展現和碩攜手供應鏈穩健邁向2050淨零排放目標的決心與行動力。

根據和碩最新揭露之 2024 年永續報告書，和碩在節能減碳與能源效率提升方面持續交出亮眼成績單：一、溫室氣體絕對減量：總碳排放量自2021年的 50.6萬噸，下降至2024年的 15.4萬噸CO₂e，四年減幅高達 69%。二、碳管理效率提升：每百萬元營收碳排放量由 2021 年的 0.40噸，顯著降低至2024年的 0.14噸。

三、能源使用效能優化：2024年透過多項節能專案，累計減少 11,315噸。四、CO₂e 排放，相較 2021年，每百萬元營收用電量下降約 20%。

和碩指出，碳數據透明與可追溯性是推動價值鏈低碳轉型的關鍵基礎。透過自主開發的碳管理平台，目前已有超過50%的關鍵供應商完成碳排放資料提交。未來將持續透過輔導與系統優化，協助夥伴精準掌握碳排放熱點，以因應國際法規與客戶對低碳供應鏈的高度要求。

和碩品質長謝滿祥副總經理於大會中表示：「永續轉型不只是企業內部的努力，更是一條需要與供應鏈夥伴共同前行的道路。和碩選擇以數據為基礎、以合作為核心，協助夥伴從盤查、管理到實質減碳，逐步建立具備國際競爭力的低碳價值鏈。」

謝滿祥強調，未來和碩將持續投入資源，透過技術交流、數位工具導入與再生能源經驗分享，降低夥伴轉型門檻，讓永續成為整體產業的共同優勢，而非單一企業的負擔。

隨著科學基礎減量目標（SBTi）逐步進入實踐深水區，和碩重申2030年範疇三絕對排放量減少25%的承諾。和碩表示，未來將持續以全價值鏈協作為核心，從「碳盤查」走向「實質轉型」，共築兼具綠色韌性與國際競爭力的永續產業生態系。