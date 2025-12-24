快訊

明耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

揭1219事件凶嫌灰暗過往 疑胞兄親筆信致敬余母：謝謝您將英雄帶來世上

300名旅客滯留…台東6.1地震「變電站電力自動跳脫」 台鐵關山-金崙停駛

和碩舉辦2025低碳轉型供應商大會 展現邁向2050淨零排放目標決心

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）於23日舉辦「2025 年低碳轉型供應商大會」，延續11月供應商說明會的交流基礎，本次大會以線上形式召集近200家價值鏈關鍵夥伴，聚焦減碳實務、碳數據管理與數位化協作，展現和碩攜手供應鏈穩健邁向2050淨零排放目標的決心與行動力。

⭐2025總回顧

根據和碩最新揭露之 2024 年永續報告書，和碩在節能減碳與能源效率提升方面持續交出亮眼成績單：一、溫室氣體絕對減量：總碳排放量自2021年的 50.6萬噸，下降至2024年的 15.4萬噸CO₂e，四年減幅高達 69%。二、碳管理效率提升：每百萬元營收碳排放量由 2021 年的 0.40噸，顯著降低至2024年的 0.14噸。

三、能源使用效能優化：2024年透過多項節能專案，累計減少 11,315噸。四、CO₂e 排放，相較 2021年，每百萬元營收用電量下降約 20%。

和碩指出，碳數據透明與可追溯性是推動價值鏈低碳轉型的關鍵基礎。透過自主開發的碳管理平台，目前已有超過50%的關鍵供應商完成碳排放資料提交。未來將持續透過輔導與系統優化，協助夥伴精準掌握碳排放熱點，以因應國際法規與客戶對低碳供應鏈的高度要求。

和碩品質長謝滿祥副總經理於大會中表示：「永續轉型不只是企業內部的努力，更是一條需要與供應鏈夥伴共同前行的道路。和碩選擇以數據為基礎、以合作為核心，協助夥伴從盤查、管理到實質減碳，逐步建立具備國際競爭力的低碳價值鏈。」

謝滿祥強調，未來和碩將持續投入資源，透過技術交流、數位工具導入與再生能源經驗分享，降低夥伴轉型門檻，讓永續成為整體產業的共同優勢，而非單一企業的負擔。

隨著科學基礎減量目標（SBTi）逐步進入實踐深水區，和碩重申2030年範疇三絕對排放量減少25%的承諾。和碩表示，未來將持續以全價值鏈協作為核心，從「碳盤查」走向「實質轉型」，共築兼具綠色韌性與國際競爭力的永續產業生態系。

和碩 碳排放

延伸閱讀

證交所2025年 SDGs「綠色交通，城市永續」活動打造低碳未來

周春米就職3周年！十大貼心、精彩與建設 屏東縣轉型重要關鍵

新一代市值型ETF績效亮眼 7檔含息報酬率跑贏大盤

群創洪進揚：CarUX 轉型為Tier 1夥伴、2025年核心主題揭曉

相關新聞

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司今（24）日發布2026年組織變更及人事調整訊息，TEL台灣董事長、總裁訂明年2月1日異動，並增設一資深副總裁協助業務拓展...

台東發生有感地震 台積電：晶圓廠未達疏散標準

24日傍晚台東地區發生有感地震 。引發外界關注對台積電（2330）的影響，對此台積電今日晚間回應指出，台積公司位於竹中南...

信邦遭駭客攻擊！伺服器資料遭加密 系統陸續恢復中

連接器線大廠信邦今天公告，集團與海外子公司發現遭不明駭客入侵主機，伺服器資料遭加密，導致部分系統無法使用，資安部門立即啟...

來頡總經理孟慶達請辭

IC設計廠來頡科技（6799）於24日宣布，總經理暨發言人孟慶達因生涯規劃因素請辭，將持續以董事身份協助公司發展。

群創洪進揚：CarUX 轉型為Tier 1夥伴、2025年核心主題揭曉

群創（3481）董事長洪進揚23日首度揭露，旗下子公司CarUX能在各參與競標廠商中，打動先鋒高層選擇CarUX的主因，...

微星亮相2026台北新車大展 《電車浪漫旅》勾勒電動車充電新日常

隨著電動車市場逐步走向成熟，產業關注焦點已從單一設備規格，轉向充電是否容易理解、是否能實際融入日常生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。