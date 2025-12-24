為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司今（24）日發布2026年組織變更及人事調整訊息，TEL台灣董事長、總裁訂明年2月1日異動，並增設一資深副總裁協助業務拓展。現任董事長伊東晃將轉任執行顧問，由長久保達也接任，現任總裁張天豪調日本總部，擔任前端工程本部長，總裁職缺由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任。另外，東京威力科創增設資深執行副總裁一職，將由東京威力科創營運支援處副總柯昱成升任。

消息人士透露，即將接掌TEL台灣董事長的長久保達也在上周親自來台拜會台積電董事長魏哲家，說明TEL明年即將進行重大組織和人事調整案後，今日於官網正式公布。

TEL表示，這次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整。旨在進一步強化TEL Taiwan的經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。

TEL總部在官網公告，決定自明年1月1日起，設立下一代設備專案計畫組織部門，似乎也為與銜接台積電1奈米製程關鍵設備開發專案計畫衝刺。TEL這次更動組織人員涵蓋12位高層主管，成員不乏多位已擔任分公司總經理的層級人士，各自出任二個不同專案的負責人。

TEL這次全數更動TEL台灣決策主管，全數由日籍主管擔綱，有為先前台積電2奈米洩密案發生後，讓魏哲家震怒公司管理有問題而全數改由日籍主管擔任台灣業務拓展所有責任。因此進一步擢升TEL台灣營運支援處副總擔任資深執行副總裁，協助專案計畫與台積電鏈接。

TEL這次的人事調整 ，也意謂和台積電的合作案重新接軌，在台積電正為增加3奈米所需關鍵擴充設備之際，TEL做出組織和人事大換血，應有利與台積電先進製程開發破冰，並向爭取未來1奈米列入重要採購名單，跨出重要一步。