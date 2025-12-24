快訊

地牛不平靜！高雄地震有感搖晃半分鐘 辦公員警大叫：搖很大嚇死人

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司今天發布2026年組織變更及人事調整訊息。圖／東京威力科創提供
半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司今天發布2026年組織變更及人事調整訊息。圖／東京威力科創提供

半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司今（24）日發布2026年組織變更及人事調整訊息，TEL台灣董事長、總裁訂明年2月1日異動，並增設一資深副總裁協助業務拓展。現任董事長伊東晃將轉任執行顧問，由長久保達也接任，現任總裁張天豪調日本總部，擔任前端工程本部長，總裁職缺由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任。另外，東京威力科創增設資深執行副總裁一職，將由東京威力科創營運支援處副總柯昱成升任。

⭐2025總回顧

消息人士透露，即將接掌TEL台灣董事長的長久保達也在上周親自來台拜會台積電董事長魏哲家，說明TEL明年即將進行重大組織和人事調整案後，今日於官網正式公布。

TEL表示，這次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整。旨在進一步強化TEL Taiwan的經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。

TEL總部在官網公告，決定自明年1月1日起，設立下一代設備專案計畫組織部門，似乎也為與銜接台積電1奈米製程關鍵設備開發專案計畫衝刺。TEL這次更動組織人員涵蓋12位高層主管，成員不乏多位已擔任分公司總經理的層級人士，各自出任二個不同專案的負責人。

TEL這次全數更動TEL台灣決策主管，全數由日籍主管擔綱，有為先前台積電2奈米洩密案發生後，讓魏哲家震怒公司管理有問題而全數改由日籍主管擔任台灣業務拓展所有責任。因此進一步擢升TEL台灣營運支援處副總擔任資深執行副總裁，協助專案計畫與台積電鏈接。

TEL這次的人事調整 ，也意謂和台積電的合作案重新接軌，在台積電正為增加3奈米所需關鍵擴充設備之際，TEL做出組織和人事大換血，應有利與台積電先進製程開發破冰，並向爭取未來1奈米列入重要採購名單，跨出重要一步。

台積電 董事長 奈米

延伸閱讀

綠彰化縣提名黑馬竄出 林世賢「無派系、經濟第一」衝擊領先群

「沒台灣無法走到今天」 AWS高層喊魏哲家兄弟：對台積產能需求極強

魏哲家罕見喊「不夠」 台積電（2330）AI需求強勁…引爆股板論戰

魏哲家喊台積產能仍不足...沒道理看空？網笑「股價也跌不夠」：不打折怎買

相關新聞

為台積電洩密案扛責？東京威力科創台灣分公司董事長、總裁明年2月異動

半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司今（24）日發布2026年組織變更及人事調整訊息，TEL台灣董事長、總裁訂明年2月1日異動，並增設一資深副總裁協助業務拓展...

信邦遭駭客攻擊！伺服器資料遭加密 系統陸續恢復中

連接器線大廠信邦今天公告，集團與海外子公司發現遭不明駭客入侵主機，伺服器資料遭加密，導致部分系統無法使用，資安部門立即啟...

來頡總經理孟慶達請辭

IC設計廠來頡科技（6799）於24日宣布，總經理暨發言人孟慶達因生涯規劃因素請辭，將持續以董事身份協助公司發展。

群創洪進揚：CarUX 轉型為Tier 1夥伴、2025年核心主題揭曉

群創（3481）董事長洪進揚23日首度揭露，旗下子公司CarUX能在各參與競標廠商中，打動先鋒高層選擇CarUX的主因，...

微星亮相2026台北新車大展 《電車浪漫旅》勾勒電動車充電新日常

隨著電動車市場逐步走向成熟，產業關注焦點已從單一設備規格，轉向充電是否容易理解、是否能實際融入日常生活。

高雄「科技三雄」房市殺聲隆隆 最強竟是這區

台積電宣布在高雄楠梓設廠後，楠梓以及鄰近的橋頭、仁武房價瘋狂飆漲，被喻為「科技三雄」。不過，馨傳不動產統計高雄市地政局資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。