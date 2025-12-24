詮欣切入CPO連接器 明年業績兩位數成長

高速高頻連接器模組解決方案供應商詮欣（6205）24日表示，近年積極推動產品與市場結構升級與轉型，渡過15年漫長的布局，已成功由傳統網通領域轉型切入AI、高速運算（HPC）與車用電子等高成長市場。預期2026年整體營收將維持雙位數成長，其中汽車相關營收可望年增一倍，成為帶動整體營運的重要成長引擎。

詮欣表示，網通相關類型產品線已完成關鍵轉型，從原有資料通訊應用，全面升級至 AI 高速運算市場，並進一步跨入 CPO（共同封裝光學） 等次世代技術領域。隨著AI資料中心網路架構由400G快速邁向800G，並朝1.6T世代演進，對高頻寬、低功耗與高整合度的連接方案需求大幅提升。

詮欣已完成多項高速線束、連接器與模組化解決方案布局，並正式切入美系光通訊解決方案大廠供應鏈平台開發體系，為後續量產奠定基礎。

在車用領域方面，詮欣指出，2026 年汽車營收大幅成長的主要動能，來自 2025 年成功導入之歐系與美系車用客戶新產品專案。

相關產品已應用於多個關鍵車用場景，包括：高階車用天線與車聯網超級電腦通訊模組。FSD鏡頭模組及行人安全防護與感測相關產品。汽車內裝座充與高速充電 Type-C 系統。

上述新產品隨歐系車廠新世代平台陸續進入量產階段，預期自2025年下半年起逐步放量，並於2026年形成明確且具規模的營收貢獻，使車用業務正式成為公司長期成長的核心支柱之一，預計於2026年車用營收占比達到40%、2027年挑戰車用營收占比挑戰50%的高度成長。

在AI與工控應用方面，詮欣表示，除深耕資料中心與伺服器高速連接市場外，AI成長動能亦成功延伸至智慧移動裝置與自動化倉儲系統供應鏈，並切入歐洲最大移動式重型機器製造商之自動化倉儲系統供應鏈，相關產品應用於高負載、高可靠度的移動式設備、控制系統與通訊模組，對高速、抗干擾與長時間穩定運作之連接方案需求明確。詮欣表示，該類 AI 與工控整合應用，具備客戶黏著度高、產品生命周期長等特性，將成為公司中長期穩定成長的重要來源。

在客戶布局方面，詮欣指出，已持續深化與美系國際一線客戶的合作關係，多項產品目前處於設計導入與認證階段，預期 2026年下半年起逐步貢獻營收，並於 2027年進一步放大整體成長幅度。

展望未來，詮欣表示，公司將持續以「智能汽車 AI 高速運算與智慧工控」為三大核心策略，強化高頻高速連接技術門檻，深化 CPO 與新世代高速傳輸解決方案布局，並透過新客戶、新產品與新應用持續擴大市場版圖，為中長期營運成長與競爭力奠定穩固基礎。