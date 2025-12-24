圓剛法說會／Edge AI營收年增75% 深化NVIDIA平台應用搶攻機器人商機

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）科技24日召開法人說明會，宣布擴大 AI 布局成果顯著。受惠邊緣運算（Edge AI）應用落地，圓剛旗下「產業運用邊緣運算解決方案」展現強勁爆發力，年增率達75%，營收占比40%。公司表示，將在既有的「消費」與「商業」市場雙引擎穩健基礎上，全力衝刺「Edge AI」作為關鍵成長動能，以此作為優化毛利結構與驅動未來獲利的關鍵引擎。

展望2026 年，圓剛表示，將以「Edge AI成長」為首要核心，搭配「Type-C /USB Video 直播標準化」與「擷取消費市場回溫及新市場」三大動能 ，推動高毛利結構成長。

公司看好，Edge AI 將是未來三至五年成長最快、且有助於毛利結構持續改善的關鍵引擎。圓剛強調，將持續落實「從直播串流 AI 化，到 AI 產品化落地」的全方位布局，並積極擴展歐洲、中東與東南亞市場，擴大全球產業影響力，同時深化在智慧城市、教育與企業影音領域的關鍵供應商角色。

圓剛在會中強調其身為輝達（NVIDIA）菁英級合作夥伴（Elite Partner）的關鍵地位。有別於傳統工業電腦廠，圓剛憑藉三十年在影音技術的深厚積累，提供結合「影像擷取（Vision）」、「音訊（Audio）」與「NVIDIA Jetson 運算平台」的一站式（Turnkey）解決方案 。這項差異化優勢有效解決開發者在感測器與機構整合上的痛點 ，使圓剛成為系統整合商（SI）與 ODM 客戶高度依賴的技術夥伴，深化在產業生態系中的關鍵供應商角色。

針對產業應用的實際成果，圓剛指出 2025 年專案邁入收割期（Harvesting Phase），客戶結構顯著優化，具備長期穩定出貨能力的專案占比已提升至60%，大幅提升營收能見度：其中，在智慧城市應用今年已有逾 10 個監控與智慧城市專案成功落地並進入量產。

至於機器人與無人機方面目前手握五個開發中的大型 ODM 專案，涵蓋智慧交通號誌、無人機及機器人等高成長領域，為未來營收注入新動能 。

圓剛表示，在商業應用市場（企業、教育、政府），圓剛指出「台灣製造（MIT）」的策略優勢持續發酵。受惠於歐美對資安規範的重視，圓剛成功區隔市場競品，不僅深化商用專案開發，更順利切入美國與台灣政府的 4K 視訊設備標案，分別取得 27% 的成長與各項專案導入。搭配消費性直播市場回溫，圓剛憑藉低延遲與高穩定性的技術差異化，為公司構築穩定且高毛利的現金流基礎。

