資策會研發「AI安全弱掃與防護工具」 協助企業安心導入AI

財團法人資訊工業策進會資安科技研究所（資策會資安所）因應AI帶來的高度風險，自主研發多款AI安全解決方案，以「AI安全指引」、「AI安全弱掃」與「AI安全防護」三大面向，從開發、測試到營運階段為企業把關AI安全，協助企業辨識AI風險、補強弱點並符合法規要求，建構AI信任度與市場競爭力。

資策會資安所副主任邱育賢表示，隨著產業導入AI應用日益增加，加上主管機關對AI安全的監管日益嚴格，AI安全不僅是企業的風險管理議題，更牽動臺灣產業的整體升級，在產業積極導入AI強化營運效率與創新服務的同時，如何確保資料與服務安全，已成為企業導入AI時的重要課題。

多數企業開發AI時，不確定要注意哪些安全事項，資策會資安所依循國內外標準與規範，提供給企業一套「AI安全指引」，包含安全開發指引、安全使用規範、安全檢核表等，協助企業完成內稽內控與法遵佐證，如同蓋房子要按照建築法規施工，企業也能按圖索驥，確保AI從設計階段就具備安全基因。

當AI開發後進入測試階段時，「AI安全弱掃工具」能模擬駭客的攻擊演練，讓企業了解可能的安全風險，資策會資安所提供符合OWASP LLM的十大風險安全弱掃服務，模擬駭客的攻擊手法，測試AI能否抵擋如提示詞注入、無限制消耗等AI獨特威脅，後續企業會拿到一份詳細的「AI安全弱掃報告」，除了可作為漏洞修補依據，亦可提供給合作夥伴、主管機關或稽核單位，作為法遵佐證資料。

當企業AI工具上線後，資策會「AI安全防護工具」系統也提供24小時監控的智慧保全服務，能於AI工具上線後，自動攔截可疑的輸入內容，如試圖詢問犯罪手法、信用卡號等敏感資料。所有對話都會留下紀錄，管理者可以透過儀表板隨時查看違規次數、風險等級和異常比例。特別的是，考量到金融、醫療等產業對資料保護的嚴格要求，這套監管工具也提供離線版本，讓企業不用擔心資料外洩問題。

資策會資安所已成功協助多家資服業者與其企業客戶，從安全指引、弱點掃描與監管防護，加速掌握AI安全技術並強化服務韌性，補足企業在AI導入過程之薄弱環節。為落實與民興利精神，資策會將持續跟進產業需求，透過技術創新與產業合作，促進AI安全從「選配」變成「標配」，協助更多產業建立AI安全基石，打造可信賴的AI應用環境，協助企業逐步實現AI安全化目標。