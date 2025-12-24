信邦遭駭客攻擊！伺服器資料遭加密 系統陸續恢復中

連接器線大廠信邦今天公告，集團與海外子公司發現遭不明駭客入侵主機，伺服器資料遭加密，導致部分系統無法使用，資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原。

信邦表示，公司偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原，目前資訊系統已陸續恢復中，並委請外部資安技術公司及專家共同處理，後續將至調查局報案並依程序向主管機關通報。

信邦指出，公司將積極會同技術專家協助調查和復原工作，初步評估此次遭駭事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。未來信邦會持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。