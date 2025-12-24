聽新聞
0:00 / 0:00
信邦遭駭客攻擊！伺服器資料遭加密 系統陸續恢復中
連接器線大廠信邦今天公告，集團與海外子公司發現遭不明駭客入侵主機，伺服器資料遭加密，導致部分系統無法使用，資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原。
⭐2025總回顧
信邦表示，公司偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原，目前資訊系統已陸續恢復中，並委請外部資安技術公司及專家共同處理，後續將至調查局報案並依程序向主管機關通報。
信邦指出，公司將積極會同技術專家協助調查和復原工作，初步評估此次遭駭事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。未來信邦會持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言