汎銓南京子公司取得逾億元設備 供營運所需
汎銓（6830）24日公告南京子公司向母公司取得逾億元設備，公司說明供營運所需。
汎銓公告子公司南京泛銓電子科技有限公司公告取得營業用機器設備，董事會通過日期：民國114年12月24日，交易總金額為115,792,200元。此次交易屬母子公司間之交易，於合併後無處分損益。
汎銓公告，以機器設備取得時雙方協議金額為交易價格依南京泛銓電子科技有限公司核決權限辦理。
汎銓公告，子公司取得或處分之具體目的或用途：營業用途，交易總金額為美金3,690,000元，匯率依台銀美元即期平均匯率USD$1=NTD$31.38計算。
