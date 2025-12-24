TEL台灣子公司東京威力科創董事長、總裁 將於明年2月異動
半導體製程設備大廠日本Tokyo Electron（TEL）公司24日發布2026年組織變更及人事調整訊息，其中TEL台灣子公司東京威力科創董事長、總裁及副總裁的人事異動案，被外界聯想與TEL台灣子公司日前捲入台積電（2330）2奈米竊密案，遭台灣高等檢查署起訴並求處1.2億元巨額賠償有關。
TEL表示，這次人事變動是作為中長期經營策略的一部分所進行的調整。旨在進一步強化TEL Taiwan的經營體制與組織，提升客戶服務的品質與深度，同時並深化本地員工的工作動力與企業向心力。
根據TEL公告2026年2月1日起異動的人事案，其中原東京威力科創董事長伊東晃，將調任執行顧問新職。東京威力科創董事長一職，將由TEL副總裁暨全球業務財務總裁兼總經理長久保達也接掌。東京威力科創總裁張天豪，將調任前工程事業本部任本部長。總裁職務將由TEL歐洲全球銷售本部本部長仲間誠二接任。另外，東京威力科創增設資深執行副總裁一職，將由東京威力科創全球業務事業部副總柯昱成升任。
台積電離職與在職工程師涉嫌洩露關鍵2奈米技術遭台灣檢方起訴，日本Tokyo Electron（TEL）於12月初發布聲明表示，Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創股份有限公司一名前員工（該員已被逮捕並起訴）涉嫌洩露客戶機密資訊，臺灣檢察機關對此案已進行調查，並於今年12月2日宣布以違反國家安全法等法規中對該員的監督義務，起訴Tokyo Electron臺灣子公司東京威力科創。母公司（Tokyo Electron）並未被起訴。
TEL聲明指出，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於本次事件深感遺憾，並以極為嚴肅的態度看待，針對所造成的重大不安，向所有利益相關者致上深切的歉意。
