微星亮相2026台北新車大展 《電車浪漫旅》勾勒電動車充電新日常

隨著電動車市場逐步走向成熟，產業關注焦點已從單一設備規格，轉向充電是否容易理解、是否能實際融入日常生活。

全球電競與AI能源科技領導品牌MSI微星（2377） 今年以主題展區 《阿龍的電車浪漫旅》 亮相《2026 台北新車大展》，不僅展示電動車充電整合解決方案，更透過體驗式設計，回應市場對實際使用情境的關注。

本次展出聚焦 Eco Series 智慧家用及商用充電整合方案、EZgo 可攜式充電樁以及Hyper 80 Dual DC 快充，以沉浸式

互動方式，呈現 MSI 從電競跨足能源科技後，對系統整合與使用者體驗的整體思考。

MSI 表示，旗下 Eco Series 智慧家用AC充電樁 榮獲 2026 台灣精品獎（Taiwan Excellence Award） 肯定，為目前 全台唯一獲獎的家用充電設備。這項肯定不僅來自硬體設計與系統穩定性，更反映 Eco Series 在軟硬體整合與整體充電體驗設計上的完整思考，展現 MSI 在電動車充電領域的代表性。

Eco Series採用極簡流線的工業設計語彙，因應不同場域需求，提供多元輸出規格與高度安裝彈性，在台灣家用單相電

220 V的供電條件下，最高可支援 11 kW（48 A） 輸出；並具備 Solar Ready 架構，支援與逆變器溝通的 Modbus 通訊協定，有利與太陽能綠電系統進行整合，預計最快明年初在台灣上市。

在系統層面，Eco Series 整合 aConnect（App操控）、eConnect（EMS 能源管理） 與qConnect（QR Pay 快速支付） 三大平台，串連裝置控制與能源管理流程，讓電動車充電從單一動作，提升為可管理、可最佳化的能源使用體驗。

可隨時切換電源線的 EZgo 可攜式旅充，亦為本次展出的重點產品，支援家用三孔插座與 NEMA14-50 高功率插座，最高充電速度達 7 kW，可同時滿足家庭充電與長途旅行補電需求，並提供市面少見的雙色選擇(冷霧白/泰坦灰)。其輕巧設計、多重安全防護與手機應用，讓車主在旅途中也能享有快速、安心的充電體驗。

微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷 表示：「電動車充電不只是單一設備，而是一套需要被整合、被管理，也必須被理解的系統。MSI 將過去在電競與 AI 領域累積的研發經驗，完整導入 EV 充電應用，從硬體設計到軟體平台，持續打造更智慧、更可靠的充電解決方案。」

MSI 本次展區以「電車浪漫旅」為概念，透過情境化設計與互動展示，呈現不同電動車充電應用場景。參觀者可依循展區動線，逐步體驗家用、商用與行動充電的實際使用情境，協助建立對充電流程與應用差異的整體理解。

MSI 將於展區規劃導覽式互動體驗流程，參觀者完成指定體驗後，可獲得品牌限定紀念贈品，內容包含 MSI 充電樁防潑水行旅托特袋、停車時數優惠，以及 EV 車主專屬擴香石 等，作為鼓勵深入體驗展示內容的回饋安排，提升整體參觀互動與體驗完整度。展區亦同步規劃展期間抽獎活動，作為體驗流程延伸的一部分。