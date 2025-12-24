群創洪進揚：CarUX 轉型為 Tier 1 夥伴、2025年核心主題揭曉

群創（3481）董事長洪進揚23日首度揭露，旗下子公司CarUX能在各參與競標廠商中，打動先鋒高層選擇CarUX的主因，並非是傳統併購買家提出的求親成家概念，而是倡議兩家公司是one team，要相互砥礪共同朝成為一支「會贏的球隊」目標邁進。

洪進揚在與媒體的年終餐敘上指出，2025年對群創而言是極具意義的一年，經歷年中的董事改選，接掌群創董座也邁入「666 規劃藍圖」第二個六年的起點；這段時期的核心主題定調為「突圍轉型，拓展觸角」。

他強調，群創的轉型核心，並非放棄原有的面板產業，而是立足於群創長年累積的顯示技術與製造基礎，並以其下車用小金雞CarUX，與跨入扇出型面板級封裝（FOPLP）為主軸，將原有的資產加值發揮出來。

洪進揚表示，CarUX 在分拆之初即明確以Tier 1系統供應商為發展目標。今年完成併購日本Pioneer 後，已大幅強化顯示、音效、軟體與系統整合能力，不再僅提供單一顯示元件，而是結合視聽整合與智慧座艙應用，深化與車廠客戶的合作層次，重新站上車用產業價值鏈的關鍵位置。CarUX 的發展象徵群創由過去以元件為主的製造角色，轉型為能夠提供完整解決方案的Tier 1夥伴，有助於提升產品附加價值與長期競爭力。

至於，與Pioneer合併綜效何時展現？洪進揚期待以百日為期，逐一達成三大目標，預期一年內逐步顯現各階段效益。在100天之內，首先完成採購成本節約；第二個100天則希望看到業務端的交互銷售成果；第三的100天、將是最具挑戰的一環，則是雙方在產品的共同開發與服務的升級，期許在2027年CES展上展現合併成效。