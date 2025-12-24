快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

群創洪進揚：CarUX 轉型為 Tier 1 夥伴、2025年核心主題揭曉

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）董事長洪進揚23日首度揭露，旗下子公司CarUX能在各參與競標廠商中，打動先鋒高層選擇CarUX的主因，並非是傳統併購買家提出的求親成家概念，而是倡議兩家公司是one team，要相互砥礪共同朝成為一支「會贏的球隊」目標邁進。

⭐2025總回顧

洪進揚在與媒體的年終餐敘上指出，2025年對群創而言是極具意義的一年，經歷年中的董事改選，接掌群創董座也邁入「666 規劃藍圖」第二個六年的起點；這段時期的核心主題定調為「突圍轉型，拓展觸角」。

他強調，群創的轉型核心，並非放棄原有的面板產業，而是立足於群創長年累積的顯示技術與製造基礎，並以其下車用小金雞CarUX，與跨入扇出型面板級封裝（FOPLP）為主軸，將原有的資產加值發揮出來。

洪進揚表示，CarUX 在分拆之初即明確以Tier 1系統供應商為發展目標。今年完成併購日本Pioneer 後，已大幅強化顯示、音效、軟體與系統整合能力，不再僅提供單一顯示元件，而是結合視聽整合與智慧座艙應用，深化與車廠客戶的合作層次，重新站上車用產業價值鏈的關鍵位置。CarUX 的發展象徵群創由過去以元件為主的製造角色，轉型為能夠提供完整解決方案的Tier 1夥伴，有助於提升產品附加價值與長期競爭力。

至於，與Pioneer合併綜效何時展現？洪進揚期待以百日為期，逐一達成三大目標，預期一年內逐步顯現各階段效益。在100天之內，首先完成採購成本節約；第二個100天則希望看到業務端的交互銷售成果；第三的100天、將是最具挑戰的一環，則是雙方在產品的共同開發與服務的升級，期許在2027年CES展上展現合併成效。

群創 董事長 面板

延伸閱讀

記憶體大漲價 群創撿到槍 董座：明年第1季營運有望開門紅

群創併購車用日商 樂觀綜效

亞洲創新籌資平台 蓄電

智慧經營／特力屋總經理張栢青 社區管家 扮居家好幫手

相關新聞

高雄「科技三雄」房市殺聲隆隆 最強竟是這區

台積電宣布在高雄楠梓設廠後，楠梓以及鄰近的橋頭、仁武房價瘋狂飆漲，被喻為「科技三雄」。不過，馨傳不動產統計高雄市地政局資...

輝達、超微AI晶片解禁…陸雲端三巨頭大投資 台積電進補

外媒報導，美國對陸企購買輝達、超微等大廠的AI晶片解禁後，大陸雲端三巨頭阿里巴巴、騰訊、字節跳動「趕進度」，明年都將大手...

搶進美國無人機市場 雙雄開路

美國無人機市場朝「非紅供應鏈」發展局勢底定，台廠積極搶商機，雷虎已率先取得美國無人機軍規認證「Blue UAS」的輸美通...

美禁大陸無人機 台美有望擴大合作…漢翔、雷虎、和大等將迎轉單

美國以國家安全為由，全面禁用大陸無人機。陸製無人機在美市占逾五成，隨著陸企產品輸美遭禁，台廠將迎來轉單，業界看好，台美無...

記憶體大漲價 群創撿到槍 董座：明年第1季營運有望開門紅

記憶體缺貨大漲價，群創意外撿到槍。群創董事長洪進揚昨（23）日表示，客戶考量記憶體缺貨大漲價，搶著備貨面板等零組件，趕緊...

美國封殺無人機紅鏈 義隆、芯鼎、迅杰有甜頭

美國封殺無人機紅鏈，雷虎、漢翔等無人機整機製造商有望迎轉單之際，義隆、芯鼎、迅杰等IC設計廠也有望取得無人機關鍵晶片訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。