高雄「科技三雄」房市殺聲隆隆 最強竟是這區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。取自google 地圖
房市示意圖。取自google 地圖

台積電宣布在高雄楠梓設廠後，楠梓以及鄰近的橋頭、仁武房價瘋狂飆漲，被喻為「科技三雄」。不過，馨傳不動產統計高雄市地政局資訊指出，在央行出手打炒房下，空方殺聲隆隆，房價已從三區齊漲，出現分歧走勢。

⭐2025總回顧

其中，台積電落腳的楠梓區預售屋房價高峰落在今年第1季，每坪成交價突破40萬元，達到40.3萬元/坪；可是此後房價連跌二季，今年第3季房價來到38.7萬元/坪，跌幅約4%。

仁武預售屋房價亦同步走弱，今年第3季下修至33.8萬元/坪，與第2季最高峰的37.6萬元/坪相比，單季重挫3.7萬元/坪，跌幅約9.9%。

馨傳不動產執行長何世昌表示，仁武價格走低，主要與大型建商祭出讓利價搶市有關，點位不差的建案甚至下殺見到2字頭，雖然銷售開出紅盤、成功吸引買盤，卻也因此拉低區域均價。

較讓人意外的是橋頭區，今年第2季短暫下跌後，第3季止跌反彈至41.6萬元/坪，再創歷史新高。橋頭預售屋均價不僅是「科技三雄」最為強勢，也是唯一單價在4字頭之上的區域，房價水準還比台積電所在的楠梓還高。

何世昌表示，據中央與高雄市政府規劃，高雄總計有四大科學園區，包括已經兌現的路竹科、楠梓科，還有推動中的橋頭科、白埔科，而四大園區除了路竹科外，其中有二個位於橋頭，一個位於楠梓。

他表示，「科技三雄」房價雖多進入盤整修正期，但隨著科技園區計畫持續推動，科技業者陸續進駐，未來「科技新城」不再只是虛無飄渺的口號，而會實現真正的華麗轉身。等到修正期過後，房市潛力依舊不可小覷。

高雄科技三雄預售屋房價。資料來源／馨傳不動產
高雄科技三雄預售屋房價。資料來源／馨傳不動產

房價 科技業 台積電

