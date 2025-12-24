聽新聞
墨西哥將增關稅 我ICT產品不受影響

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

墨西哥明年元旦起擬對未簽署ＦＴＡ （自由貿易協定）國家調高部分關稅。行政院經貿談判辦公室昨天表示，已成功爭取八十二項貨品獲維持現有稅率或調低增幅，占對墨總出口百分之七十的電腦零組件、晶片等ＩＣＴ產品，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。

經貿辦指出，墨西哥參、眾兩院十二月十日通過對來自未簽署自由貿易協定國家調高一四六三項貨品關稅，增幅從百分之五至四十五不等。這項法案近期將由墨國總統簽署後，預計明年一月一日起生效。

經貿辦說，為維護台灣廠商利益，我國自九月起透過多邊及雙邊多次向墨國表達關切及努力交涉，並經駐墨西哥代表處協助提出我關切產品計一○五項，向墨國建議後，成功爭取到八十二項貨品獲維持現有稅率或調低增幅。

根據經貿辦提供的資料，八十二項貨品中維持現有稅率者廿七項，包括汽車零組件，如後視鏡等廿一項、塑膠製品三項、鋼品三項。調低增幅者五十五項，包括汽車零組件，如齒輪箱等十六項、化纖、樹脂、ＰＣＶ及人造皮卅一項、紙板及標籤等五項、化妝品及原料兩項，及摩托車一項。

經貿辦指出，我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ＩＣＴ產品，其占對墨總出口的百分之七十，均未被列入調增清單，對我出口影響有限。

