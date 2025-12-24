可成再度啟動庫藏股 擬投66.5億買回3.08萬張

機殼大廠可成今天董事會再度通過實施庫藏股，擬從12月24日至2026年2月23日止，於每股價格新台幣136.5元至299元區間內，自集中市場買回公司股票3.08萬張，買回金額總上限66.5億元。

可成表示，此次預計買回持股，占公司已發行股份比重4.94%，希望藉此維護公司信用及股東權益。

在此之前，可成今年10月17日也宣布實施庫藏股，設定於每股價格125.5元至277.5元區間內，買回自家公司股票3.15萬張，原本買回期限至12月17日止，實際於11月25日就已執行完畢，執行率100%。

可成今天同步公告，將上次買回的3.15萬張庫藏股註銷辦理減資，減資比率5.05%，減資後公司股本從原本的62.36億元降至59.21億元。

可成2020年以14.27億美元（當時約新台幣428億元），出售泰州廠予中國藍思科技，退出蘋果iPhone手機機殼供應鏈，公司手中現金充沛，近3年已多次實施庫藏股。