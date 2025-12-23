大陸雲端三巨頭砸兆元衝 AI 英業達大單報到...成為大贏家

阿里巴巴、騰訊、字節跳動等大陸雲端三大巨頭全力衝刺AI，傳出2026年都有大手筆採購輝達、超微AI晶片或租用算力的計畫，業界估總金額超過新台幣1兆元，後續也將帶來龐大的AI伺服器組裝訂單。台廠中，英業達（2356）通吃阿里、騰訊、字節跳動等三大廠伺服器代工訂單，成為這波大陸雲端巨頭擴大AI投資的最大贏家。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，字節跳動明年AI資本支出將從今年的人民幣1,500億元，調升至人民幣1,600億元（約新台幣7,152億元），其中超過五成、約人民幣850億元將用於添購輝達AI晶片。

另外，字節跳動也將持續斥資數十億美元，租用海外資料中心的算力，但資料中心的租賃合約通常不列為資本支出，而是計算在營運成本。

綜合外媒報導，騰訊也將砸大錢衝AI，有意透過「算力租賃」的方式，間接取得輝達最新一代Blackwell架構GPU。外媒披露，騰訊已與日本雲端服務供應商Datasection簽署合約，以12億美元（約新台幣381億元）價格，租用1.5萬顆輝達Blackwell架構處理器。

FT報導，知情人士指出，Datasection目前已採購輝達Blackwell架構處理器，並透過第三方安排，讓騰訊使用其中相當比例的運算能力。由於這類合作並未涉及晶片實體出口，在法規上屬於合法操作，但因牽涉中美科技競爭，被外界視為高度敏感的灰色地帶。

阿里傳出考慮向超微下單，訂購4萬至5萬個超微的「MI308」AI加速器。雖然外媒並未披露阿里可能的投資金額，業界估算，加計字節跳動、騰訊，三家大陸雲端巨頭至少會砸下新台幣逾兆元衝刺AI，商機驚人。

業界分析，陸企擴大生成式AI市場布局，期許能在未來AI算力戰爭中站穩腳步。隨著美國批准陸企購買輝達H200等晶片，「水龍頭開了」，阿里等大陸雲端指標企業勢必不會放過這個機會，加足馬力衝刺AI建設。

騰訊、阿里、字節跳動等大陸雲端服務供應商先前曾與英業達合作，後續若相關雲端大廠獲得美國出口許可，法人看好，英業達最快明年上半年有望接獲大陸主要客戶的急單。

據了解，英業達耕耘大陸雲端巨頭客戶多年，已拿下百度、阿里、騰訊及字節跳動等指標廠訂單，主要出貨品項為營收規模較高的機櫃組裝及測試L10，加上伺服器整合與布建的L11。

業界分析，這次光是阿里、騰訊、字節跳動等三家大陸雲端巨頭，就要砸下新台幣1兆元以上擴充AI算力，將引爆新一波伺服器代工需求，英業達與三大廠合作多年，將迎來龐大新訂單，成為最大贏家。

英業達在AI伺服器代工市場一直都具有不錯表現，客戶群涵蓋美國、大陸、日本等地，目前出貨產品組合雖然從上半年的L10變更為營收規模較小、毛利相對較高的L6，但當前接單動能同樣一路暢旺到明年。

法人推估，英業達今年下半年AI伺服器出貨量可望超過上半年，全年出貨動能將達雙位數成長。

展望未來營，英業達在美國德州的AI伺服器代工新產能將在明年首季準備量產，出貨AI伺服器架構將轉向產品單價更高的GB300，加上大陸雲端大廠將出現急單，英業達明年營運有望強勁成長。

不僅如此，Google、亞馬遜AWS、微軟及Meta等美系雲端服務供應商都開始加大在自有AI運算晶片的伺服器布局，英業達在ASIC伺服器市場也已卡位成功，進入L6至L11供應鏈，未來隨著ASIC伺服器市場規模不斷提升，英業達同樣有機會擴大AI伺服器業績表現。