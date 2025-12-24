快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

大陸雲端三巨頭明年持續衝刺 AI 布局 新一波模型大戰開打

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴騰訊、字節跳動等大陸雲端三巨頭明年持續衝刺AI布局，主要目的在於擴大自家AI模型量能，爭取更多用戶。隨著三巨頭擴大投資AI，大陸新一波AI模型大戰同步開打，並牽動全球AI模型市場發展。

⭐2025總回顧

高盛證券報告指出，每當美國模型實現一次大的版本躍升（Step-up），大陸AI模型通常會在隨後的三到六個月內迅速跟進，透過技術迭代縮小能力差距。這種「領跑-追趕-再領跑」的節奏，已成為美中科技競爭的新常態。

大陸本土數據分析公司QuestMobile統計，字節跳動旗下的AI助手「豆包」月活躍使用者規模在2025年第3季達到1.72億，已超越DeepSeek，位居大陸最受歡迎的聊天機器人。該公司還透過向企業推廣旗下雲服務「火山引擎」，與阿里巴巴展開激烈競爭。

目前，阿里最新上線的「通義千問App」已覆蓋超1.1億終端設備，月活躍用戶數突破3,000萬，還接入高德地圖等阿里生態場景，能力愈來愈強。

騰訊也將AI助手「混元」整合進微信支付，透過AI文案工具和功能表識別功能。

AI 阿里巴巴 騰訊

延伸閱讀

中日航線大幅取消 分析：陸三大航空公司今年難實現盈利

陸11月汽車出口年增48% 比亞迪單月出口規模再創新高

「字節跳動」擬砸7000億發展AI 半數用於採購先進半導體

強化AI信任與安全防護 Red Hat宣布收購Chatterbox Labs

相關新聞

Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

Meta強調在台灣積極投入打詐，自 2024年3月起至2025年12月止，在台灣已移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。過去...

輝達、超微 AI 晶片解禁 大陸雲端三巨頭大投資 台積電進補

外媒報導，美國對陸企購買輝達、超微等大廠的AI晶片解禁後，大陸雲端三巨頭阿里巴巴、騰訊、字節跳動「趕進度」，明年都將大手...

搶進美國無人機市場 雙雄開路

美國無人機市場朝「非紅供應鏈」發展局勢底定，台廠積極搶商機，雷虎已率先取得美國無人機軍規認證「Blue UAS」的輸美通...

美禁大陸無人機 台美有望擴大合作 漢翔、雷虎、和大等將迎轉單

美國以國家安全為由，全面禁用大陸無人機。陸製無人機在美市占逾五成，隨著陸企產品輸美遭禁，台廠將迎來轉單，業界看好，台美無...

記憶體大漲價 群創撿到槍 董座：明年第1季營運有望開門紅

記憶體缺貨大漲價，群創意外撿到槍。群創董事長洪進揚昨（23）日表示，客戶考量記憶體缺貨大漲價，搶著備貨面板等零組件，趕緊...

美國封殺無人機紅鏈 義隆、芯鼎、迅杰有甜頭

美國封殺無人機紅鏈，雷虎、漢翔等無人機整機製造商有望迎轉單之際，義隆、芯鼎、迅杰等IC設計廠也有望取得無人機關鍵晶片訂單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。