搶進美國無人機市場 雙雄開路

美國無人機市場朝「非紅供應鏈」發展局勢底定，台廠積極搶商機，雷虎（8033）已率先取得美國無人機軍規認證「Blue UAS」的輸美通行證；航太龍頭漢翔（2634）正積極協調工研院，為台廠爭取「Green UAS」的無人機商規認證，為台灣無人機搶進美國市場「開路」。

業界分析，雷虎取得美國國防部「Blue UAS」認證意義重大，不僅是目前唯一入選該清單的台廠，其產品更是美方重大採購類別。

據了解，美方對無人機的認證，分為商用級「Green UAS」，與軍用級「Blue UAS」認證。一旦取得Green Label認證，有助美方進行後續的軍用認證。

台灣無人機國家隊有必要更精緻化分工，包括機身、機翼、動力馬達、視覺、飛控、電池等，分進合擊打入美國甚至全球市場。相關產品認證，則是打開美國甚至全球市場最關鍵的門檻。

GloRa（台灣全球無線平台策進會）榮譽理事長、宏碁集團創辦人施振榮昨（23）日出席「2025 無人機自主技術×零碳排載具」研討會時指出，台灣是全世界可以信任的夥伴，將來台商在美國生產製造就行，現在台灣的國力就是要延伸到世界各個角落。