美禁大陸無人機 台美有望擴大合作…漢翔、雷虎、和大等將迎轉單

美國以國家安全為由，全面禁用大陸無人機。陸製無人機在美市占逾五成，隨著陸企產品輸美遭禁，台廠將迎來轉單，業界看好，台美無人機合作速度與規模也會加速且擴大，在美國設廠的漢翔（2634）、雷虎（8033）、和大（1536）等，將優先受惠。

美國聯邦傳播委員會（FCC）22日宣布，正將大陸無人機製造商大疆創新、道通智能，以及所有外國製無人機和關鍵零組件納入國家安全風險管理的受管制清單，這些新型無人機未來將無法在美國獲得進口或銷售批准。業界分析，美方新規雖指「所有外國製產品」，但主要是衝著陸企而來。

FCC表示，白宮主導的一個小組21日通知，來自外國的無人機，已構成「不可接受的風險」，因此於22日實施禁令。FCC此舉是美國近年來持續打壓大陸無人機企業的重要升級。

對此，大疆表示，歡迎國安審查，且包括美國政府機構在內的獨立審查結果，均認為其產品安全無虞。道通智能則未回應。大陸商務部則強調，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌，敦促美方停止錯誤做法，立即撤銷有關措施；若美方繼續一意孤行，陸方將堅決採取必要措施，堅定維護陸企的正當權益。

根據統計，陸企長期掌握美國多數無人機市場，單是大疆一家公司市占即超過五成，美方重擊無人機紅鏈，將加快台美無人機合作。

其中，美國五角大廈之下的國防創新部門（DIU）計畫在台灣派駐聯絡官，以加速無人機合作；業內傳出，美方已邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資。

業界看好，大疆等陸企無法銷美後，其在美既有龐大市占有望被台廠取代，擁有「美國製造」的台商更具優勢。其中，漢翔在美國亞利桑那州已購置廠房，漢翔表示，「已做好準備，只要有訂單，隨時都可以投入生產」。據了解，無人機聯盟多家會員廠商都接獲漢翔徵詢赴美投資的意願。

雷虎表示，強烈支持並尊重美國政府對無人機國安的高標準要求，強調公司長期致力於去除「紅色供應鏈」風險，以符合台灣、美國與盟友安全要求的供應鏈與製造能力為核心競爭力。雷虎視此命令為非常正面的機會。

和大集團在美國水牛城規劃的汽車零組件生產基地，目前已完成購地程序，初期先推動和大、華豐兩家公司建置生產線，後續則規劃打造汽車、無人機、人形機器人與自動化系統整合的科學園區。