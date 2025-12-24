中華電信（2412）積極布局「海地星空」網路，並投入更先進的全光化網路，中華電信董事長簡志誠表示，全光網路可望實現分散式AIDC願景，中華電信可望在2026年下半年啟動全光網骨幹網路建設，串連自家AIDC（AI資料中心）、政府及企業客戶AIDC，甚至是未來跨國AIDC。

簡志誠昨（23）日出席中華電信舉辦的「AI創新 賦能永續」2025年生物多樣性年終記者會，他表示，中華電信積極投入AI創新，更以AI賦能永續環境，投入生物多樣性行動，推動全台棲地保育、校園教育、造林復育及生態觀測等四大專案。

AI熱潮帶動大量算力需求，帶來龐大商機，也遇到電力及高速傳輸瓶頸，進而掀起一波「光」傳輸熱潮，從晶片內傳輸、設備（伺服器及交換器等）內傳輸、設備與設備傳輸到AIDC與AIDC間傳輸。

台電去年起不再核發桃園以北用量超過5MW的資料中心用電申請，讓AIDC申設地點受限，且不僅台灣，全球用電緊俏國家均面臨挑戰。

日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，推動IOWN全光化網路，要以超高傳輸速度，超低延遲及僅1%的用電量，解決AIDC與AIDC間傳輸，進而達成分散式AIDC布局。

簡志誠分析，一旦全光化網路成真，AIDC不僅可互相串聯，彙整算力，且可將AIDC設在電力較充沛的地方，進而解決電力問題。