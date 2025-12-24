快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

中華電衝刺全光網路

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）積極布局「海地星空」網路，並投入更先進的全光化網路，中華電信董事長簡志誠表示，全光網路可望實現分散式AIDC願景，中華電信可望在2026年下半年啟動全光網骨幹網路建設，串連自家AIDC（AI資料中心）、政府及企業客戶AIDC，甚至是未來跨國AIDC。

⭐2025總回顧

簡志誠昨（23）日出席中華電信舉辦的「AI創新 賦能永續」2025年生物多樣性年終記者會，他表示，中華電信積極投入AI創新，更以AI賦能永續環境，投入生物多樣性行動，推動全台棲地保育、校園教育、造林復育及生態觀測等四大專案。

AI熱潮帶動大量算力需求，帶來龐大商機，也遇到電力及高速傳輸瓶頸，進而掀起一波「光」傳輸熱潮，從晶片內傳輸、設備（伺服器及交換器等）內傳輸、設備與設備傳輸到AIDC與AIDC間傳輸。

台電去年起不再核發桃園以北用量超過5MW的資料中心用電申請，讓AIDC申設地點受限，且不僅台灣，全球用電緊俏國家均面臨挑戰。

日本NTT與中華電信等國際業者組成IOWN聯盟，推動IOWN全光化網路，要以超高傳輸速度，超低延遲及僅1%的用電量，解決AIDC與AIDC間傳輸，進而達成分散式AIDC布局。

簡志誠分析，一旦全光化網路成真，AIDC不僅可互相串聯，彙整算力，且可將AIDC設在電力較充沛的地方，進而解決電力問題。

AI 中華電信

延伸閱讀

高雄PIER F棧叁庫啟用 打造智慧轉型示範場域

中華電信今宣布與迪士合作 5G高資費用戶每月249元即可加購高級方案

房貸800萬想全押中華電⋯他要利率2.6％以上+穩定不賠！網輸不起就別賭

中華電奪數位基建創新獎

相關新聞

輝達、超微AI晶片解禁…陸雲端三巨頭大投資 台積電進補

外媒報導，美國對陸企購買輝達、超微等大廠的AI晶片解禁後，大陸雲端三巨頭阿里巴巴、騰訊、字節跳動「趕進度」，明年都將大手...

搶進美國無人機市場 雙雄開路

美國無人機市場朝「非紅供應鏈」發展局勢底定，台廠積極搶商機，雷虎已率先取得美國無人機軍規認證「Blue UAS」的輸美通...

美禁大陸無人機 台美有望擴大合作…漢翔、雷虎、和大等將迎轉單

美國以國家安全為由，全面禁用大陸無人機。陸製無人機在美市占逾五成，隨著陸企產品輸美遭禁，台廠將迎來轉單，業界看好，台美無...

記憶體大漲價 群創撿到槍 董座：明年第1季營運有望開門紅

記憶體缺貨大漲價，群創意外撿到槍。群創董事長洪進揚昨（23）日表示，客戶考量記憶體缺貨大漲價，搶著備貨面板等零組件，趕緊...

美國封殺無人機紅鏈 義隆、芯鼎、迅杰有甜頭

美國封殺無人機紅鏈，雷虎、漢翔等無人機整機製造商有望迎轉單之際，義隆、芯鼎、迅杰等IC設計廠也有望取得無人機關鍵晶片訂單...

中華電衝刺全光網路

中華電信積極布局「海地星空」網路，並投入更先進的全光化網路，中華電信董事長簡志誠表示，全光網路可望實現分散式AIDC願景...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。