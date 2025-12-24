群創併購車用日商 樂觀綜效

群創（3481）今年6月宣布，智慧車用解決方案子公司CarUX以337億元股權價值（約1,636億日圓），收購85年日商品牌Pioneer全數股權，群創董事長洪進揚昨（23）日首度揭露這樁跨國併購成局的關鍵與後續目標。

談到Pioneer合併綜效，洪進揚期待以100天為一個周期，逐步達成三大目標，預期一年內逐步顯現各階段效益。在第一個100天之內，首先完成採購成本節約；第二個100天希望看到業務端的交互銷售成果；第三個100天是最具挑戰，是雙方在產品共同開發與服務的升級，期許在2027年美國消費性電子展（CES）上展現合併成效。

他透露，CarUX在各參與競標廠商中打動Pioneer高層選擇的主因，並非是傳統併購買家提出的求親成家概念，而是倡議兩家公司是「one team」，要相互砥礪共同朝成為「會贏的球隊」目標邁進。

洪進揚強調，2025年對群創而言極具關鍵意義，歷經年中的董事改選後正式接掌群創董座，也同步邁入「666規劃藍圖」第二個六年的全新起點；這一階段的核心主題，明確定調為「突圍轉型，拓展觸角」。