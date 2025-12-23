科學園區審議會通過8件投資案 總額逾19億元

快訊

中央社／ 台北23日電

國科會科學園區審議會第29次會議今天召開，會中通過8件投資案，其中1件不公開，投資總額為新台幣19.2億元；另有2件增資案，合計增資約999.28億元。

國科會指出，有公開的7件核准投資案，包含精密機械產業的捨得企業股份有限公司南科分公司、和大芯科技股份有限公司；光電產業的美商艾爾光科技股份有限公司台灣分公司、三治光電科技股份有限公司；積體電路的三福化工股份有限公司南科分公司；研究機構的財團法人金屬工業研究發展中心儲能暨充電設備認證中心；創業育成中心的財團法人工業技術研究院生醫加速器等。

其中，三福化工股份有限公司南科分公司為7件投資案金額最大者、達8.5億元，投資於南部科學園區橋頭園區。

國科會表示，三福化工主要供應科學園區半導體廠商先進封裝精密化學材料，也配合半導體廠提高製程良率及維持穩定的供貨品質。此案進駐園區有助於強化半導體產業聚落發展，落實台灣關鍵半導體材料在地自主化。

和大芯科技股份有限公司投資6億元於中部科學園區台中園區，主要為半導體IC測試分選機及相關設備研發、製造及銷售的專業廠商。

國科會指出，和大芯科技由和大工業、高鋒工業及虹宇測試設備有限公司合資成立，可藉由高鋒團隊常年精密設備組裝與研發經驗、和大精密製造能量與自動化與機電整合技術合作，就近於中科台中園區設廠，可享人力及地利之便，更能快速開發符合現今最夯的CoWoS封測設備商機，達到產品線多角化發展與人工智慧（AI）應用，間接提升國內半導體產業全球競爭力。

捨得企業股份有限公司南科分公司投資3億元，將在南部科學園區屏東園區導入低壓配電盤系統的研發、生產與技術服務。

美商艾爾光科技股份有限公司台灣分公司投資1.5億元，於新竹科學園區新竹園區，主要產品為光學I/O小晶片、多通道光源及光互連解決方案；整合式矽光子封裝解決方案。

國科會指出，此案的母公司Ayar Labs, Inc.專注以矽光子技術提供整合光學服務，為全球技術領導者。這次台灣分公司進駐新竹園區，將活用母公司技術能量，促進矽光子、共同封裝光學（CPO）與高速互連技術整合，帶動園區AI產業發展。

