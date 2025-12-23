快訊

別只盯著黃仁勳！這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

阿信終場致謝提「期待的陣容」 朱孝天稱「場面話」：聽聽就算了吧

大摩：電視面板價格接近谷底 但記憶體價格急漲不利筆電面板

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，電視面板價格可望在2026年出現轉折點，面板廠商的短期市場情緒可望更正面。不過，記憶體價格急漲，筆電面板可能承壓，要繼續觀察未來數季的變化。在台廠中，大摩對友達（2409）及群創（3481）維持中性評級，目標價維持12.5元、11.5元。

⭐2025總回顧

大摩表示，電視面板價格12月比11月下跌0.2%，主流32吋、43吋、55吋、65吋及75吋電視面板價格分別呈現持平、持平、持平、持平及月跌1%，符合大摩的預期。

在需求方面，雖然處於傳統淡季，但電視品牌商已開始恢復備貨，因為正為2026年上半年主要體育賽事（如2月的冬季奧運會及6-7月的世界盃足球賽）提前準備促銷活動，並認為電視面板價格正接近本次周期的谷底。

在供給方面，大摩指出，主要面板廠商持續展現良好的紀律，產業平均產能利用率在2025年第4季維持約80-85%，未來數個月可能逐步獲得更大的議價能力。展望未來，大摩認為電視面板價格在2026年初小幅上揚的機會愈來愈大。

至於IT面板價格，在12月小幅下跌。顯示器面板價格月持平，筆電面板價格月減0.2%，這也符合大摩原先的預期，即未來數季IT面板價格將相對穩定。不過，大摩預期面板廠商將面臨來自筆電品牌更大的價格壓力，因為後者持續受到記憶體漲價的影響，因此急於在其他零組件中尋找降低成本的機會。

電視面板 大摩

延伸閱讀

記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

大摩四度調升「這家公司」目標價 向投資人喊話：趕快加碼持有

大摩：第4季筆電出貨調升2%至3230萬台 但仍低於季節平均看好2檔個股

相關新聞

Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

Meta強調在台灣積極投入打詐，自 2024年3月起至2025年12月止，在台灣已移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。過去...

群創：明年面板業績開門紅 成功轉型半導體IC封裝

面板廠群創光電董事長洪進揚今天表示，群創從面板製造轉型半導體IC封裝，扇出型面板級封裝產品已穩定出貨，提供衛星地面接收元...

關東鑫林亞利桑那州先進化學品廠動工 補上美國半導體供應鏈重要拼圖

趕在耶誕連假前夕，台積電供應鏈重要成員之一關東鑫林化學公司正式進駐位於亞利桑那州卡薩格蘭德索諾蘭谷工業園區，舉行該集團首...

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求...

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES ...

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。