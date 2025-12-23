大摩：電視面板價格接近谷底 但記憶體價格急漲不利筆電面板

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，電視面板價格可望在2026年出現轉折點，面板廠商的短期市場情緒可望更正面。不過，記憶體價格急漲，筆電面板可能承壓，要繼續觀察未來數季的變化。在台廠中，大摩對友達（2409）及群創（3481）維持中性評級，目標價維持12.5元、11.5元。

大摩表示，電視面板價格12月比11月下跌0.2%，主流32吋、43吋、55吋、65吋及75吋電視面板價格分別呈現持平、持平、持平、持平及月跌1%，符合大摩的預期。

在需求方面，雖然處於傳統淡季，但電視品牌商已開始恢復備貨，因為正為2026年上半年主要體育賽事（如2月的冬季奧運會及6-7月的世界盃足球賽）提前準備促銷活動，並認為電視面板價格正接近本次周期的谷底。

在供給方面，大摩指出，主要面板廠商持續展現良好的紀律，產業平均產能利用率在2025年第4季維持約80-85%，未來數個月可能逐步獲得更大的議價能力。展望未來，大摩認為電視面板價格在2026年初小幅上揚的機會愈來愈大。

至於IT面板價格，在12月小幅下跌。顯示器面板價格月持平，筆電面板價格月減0.2%，這也符合大摩原先的預期，即未來數季IT面板價格將相對穩定。不過，大摩預期面板廠商將面臨來自筆電品牌更大的價格壓力，因為後者持續受到記憶體漲價的影響，因此急於在其他零組件中尋找降低成本的機會。