數發部：多管齊下強化韌性 盼達網路不中斷等3目標

中央社／ 台北23日電

數發部長林宜敬今天表示，透過布建陸、海、空3D立體防禦的通訊應變網路、完善資安防護與演練、推動資料備份及系統備援等方式強化韌性，盼達成網路不能斷、系統不能讓駭客入侵、資料不能丟失及關鍵資訊系統須持續運作等3大目標。

⭐2025總回顧

總統賴清德今天下午主持全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，林宜敬就「資通、運輸及金融網絡安全」進行報告。

林宜敬表示，在韌性方面，數發部有3個主要目標，為網路不能斷；系統不能讓駭客入侵；資料不能丟失與關鍵資訊系統須持續運作。他說，在颱風、地震或其他任何緊急狀況下，網路都不能斷，為此，數發部積極布建一個陸、海、空3D立體防禦的通訊應變網路。

在空的部分，林宜敬說明，將布建多元衛星應變通訊網路，在高軌衛星，也就是同步衛星方面，會引進台灣第一顆專屬的同步衛星Astranis。在中軌衛星方面，有SES中軌衛星，而低軌衛星除了現有的OneWeb之外，將會導入Amazon Leo等新興星系。

陸域方面，林宜敬指出，推動高抗災基地台、補助電信事業增設衛星行動車及可攜式發電機。海域部分，會增設海纜並強化防護，同時加強科技監控，確保在海纜受損時，能迅速發現並修復。

為了避免系統被駭客入侵，林宜敬表示，政府將採取事前防護、事中應處及事後分享等3大措施。他說，資安防護如同好人與壞人之間不斷攻防，政府會堵住已知的資安漏洞，也會進行各種攻防演練；萬一有新的破洞被駭客發現、系統遭侵入，在事中應處上，數發部會建立資安應變快打部隊，儘速修復系統，事後也會擴散經驗，提醒各單位留意風險。

此外，為確保資料不丟失、關鍵資訊系統能持續運作，林宜敬指出，必須做好資料備份與系統備援，並在平時進行演練，確保在緊急狀況或關鍵民生服務中斷時，關鍵民生系統的基本功能仍能運作，維持社會基本秩序。同時，重要關鍵民生資料有了安全備份留存，災後就能將資料找回來。

數發部 資安

相關新聞

Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

Meta強調在台灣積極投入打詐，自 2024年3月起至2025年12月止，在台灣已移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。過去...

關東鑫林亞利桑那州先進化學品廠動工 補上美國半導體供應鏈重要拼圖

趕在耶誕連假前夕，台積電供應鏈重要成員之一關東鑫林化學公司正式進駐位於亞利桑那州卡薩格蘭德索諾蘭谷工業園區，舉行該集團首...

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求...

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES ...

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台...

傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的...

