電子零組件通路商「蜜望實」搭上記憶體漲價列車 獲利衝鋒

電子零組件通路商蜜望實（8043）近期獲利暴衝，日前公布自結10月獲利賺贏第3季一整季，引發關注。業界透露，主要與該公司代理記憶體廠來揚科技（Lyontek）的靜態隨機存取記憶體（SRAM）與嵌入式記憶體相關產品，搭上記憶體漲價商機有關。隨記憶體漲價潮延續，蜜望實與來揚合作多時，持續帶旺獲利。

蜜望實將於24日舉行法說會，記憶體相關代理業務預料將成為焦點。業界指出，蜜望實廣為外界熟知的業務是被動元件代理，涵蓋積層陶瓷電容（MLCC）與電感等，廣泛應用於消費性電子、工控設備、車用電子與伺服器系統。不過，蜜望實也有記憶體相關元件代理業務，較不為外界所知。

根據蜜望實公司網站資料，該公司代理來揚科技的靜態隨機存取記憶體（SRAM）與嵌入式記憶體等產品，應用涵蓋工業控制、消費性電子與各式系統模組，而來揚大股東也頗有來頭，愛普*（6531）即是董事兼大股東之一。

業界人士指出，現階段記憶體大缺貨，報價暴漲，SRAM與嵌入式記憶體雖非DRAM、NAND晶片等主流產品，但因SRAM原本供應就稀少，在這波記憶體缺貨漲價潮下，大廠都將產能挪往生產主流DRAM與NAND晶片，SRAM產出更進一步銳減，而SRAM在各種電子產品仍有一定需求，尤其在即時反應、穩定性與低功耗等應用場景中具備不可取代性，隨系統端需求回升，同樣成為市場追料標的。

蜜望實也因SRAM代理，搭上記憶體漲價順風車。從基本面來看，蜜望實今年上半年連續兩季都虧損，第3季轉正，逐步展現營運強勁復甦態勢，日前公告自結10月獲利1.15億元，擺脫去年同期虧損，每股純益1.44元，單月獲利已超過第3季一整季。

法人看好，近期記憶體產業在歷經庫存調整後，需求逐步回溫，市場陸續傳出部分產品價格調漲訊號，蜜望實雖不直接參與記憶體製造，但其代理的記憶體相關元件與被動元件，均為記憶體模組、AI伺服器與高階電子系統的關鍵配套，當記憶體需求與價格同步走升時，通路端出貨與營收表現往往具備連動放大效果。

展望後市，隨AI、雲端與高階電子應用持續推進，記憶體需求循環向上趨勢逐步確立，高階MLCC、電感及特定記憶體元件需求可望維持穩定成長，蜜望實在被動元件代理本業基礎穩健，搭配記憶體相關產品線逐步發酵，在此波記憶體景氣回升與漲價循環中，營運動能走強可期。