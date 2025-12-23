電子零組件通路商「蜜望實」搭上記憶體漲價列車 獲利衝鋒

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電子零組件通路商蜜望實（8043）近期獲利暴衝，日前公布自結10月獲利賺贏第3季一整季，引發關注。業界透露，主要與該公司代理記憶體廠來揚科技（Lyontek）的靜態隨機存取記憶體（SRAM）與嵌入式記憶體相關產品，搭上記憶體漲價商機有關。隨記憶體漲價潮延續，蜜望實與來揚合作多時，持續帶旺獲利。

⭐2025總回顧

蜜望實將於24日舉行法說會，記憶體相關代理業務預料將成為焦點。業界指出，蜜望實廣為外界熟知的業務是被動元件代理，涵蓋積層陶瓷電容（MLCC）與電感等，廣泛應用於消費性電子、工控設備、車用電子與伺服器系統。不過，蜜望實也有記憶體相關元件代理業務，較不為外界所知。

根據蜜望實公司網站資料，該公司代理來揚科技的靜態隨機存取記憶體（SRAM）與嵌入式記憶體等產品，應用涵蓋工業控制、消費性電子與各式系統模組，而來揚大股東也頗有來頭，愛普*（6531）即是董事兼大股東之一。

業界人士指出，現階段記憶體大缺貨，報價暴漲，SRAM與嵌入式記憶體雖非DRAM、NAND晶片等主流產品，但因SRAM原本供應就稀少，在這波記憶體缺貨漲價潮下，大廠都將產能挪往生產主流DRAM與NAND晶片，SRAM產出更進一步銳減，而SRAM在各種電子產品仍有一定需求，尤其在即時反應、穩定性與低功耗等應用場景中具備不可取代性，隨系統端需求回升，同樣成為市場追料標的。

蜜望實也因SRAM代理，搭上記憶體漲價順風車。從基本面來看，蜜望實今年上半年連續兩季都虧損，第3季轉正，逐步展現營運強勁復甦態勢，日前公告自結10月獲利1.15億元，擺脫去年同期虧損，每股純益1.44元，單月獲利已超過第3季一整季。

法人看好，近期記憶體產業在歷經庫存調整後，需求逐步回溫，市場陸續傳出部分產品價格調漲訊號，蜜望實雖不直接參與記憶體製造，但其代理的記憶體相關元件與被動元件，均為記憶體模組、AI伺服器與高階電子系統的關鍵配套，當記憶體需求與價格同步走升時，通路端出貨與營收表現往往具備連動放大效果。

展望後市，隨AI、雲端與高階電子應用持續推進，記憶體需求循環向上趨勢逐步確立，高階MLCC、電感及特定記憶體元件需求可望維持穩定成長，蜜望實在被動元件代理本業基礎穩健，搭配記憶體相關產品線逐步發酵，在此波記憶體景氣回升與漲價循環中，營運動能走強可期。

相關新聞

Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

Meta強調在台灣積極投入打詐，自 2024年3月起至2025年12月止，在台灣已移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。過去...

關東鑫林亞利桑那州先進化學品廠動工 補上美國半導體供應鏈重要拼圖

趕在耶誕連假前夕，台積電供應鏈重要成員之一關東鑫林化學公司正式進駐位於亞利桑那州卡薩格蘭德索諾蘭谷工業園區，舉行該集團首...

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求...

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES ...

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台...

傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的...

