台灣光罩回歸本業拚轉盈 製程升級助攻ASP續揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

在大股東大宇資訊（6111）入主後，台灣光罩（2338）加速推動組織再造與營運調整，營運策略也逐步回歸本業。公司表示，隨著製程升級與產品結構改善，明年平均售價（ASP）可望續揚，營運體質同步改善，法人估該公司最快明年上半年有機會轉虧為盈。

⭐2025總回顧

台灣光罩指出，未來將聚焦光罩核心業務，製程布局由過去以90奈米為主，逐步推進至55奈米、40奈米，並進一步朝28奈米邁進。其中，40奈米製程已完成驗證，55奈米訂單主要來自台灣、中國大陸及東南亞客戶。隨著客戶規格升級，產品組合優化有助帶動ASP提升，產能利用率也可望逐步改善。

公司目標成為28奈米以上製程的最佳光罩供應商，強調以交期、品質穩定度、價格競爭力及即時回應能力作為差異化優勢，提升客戶黏著度。台灣光罩進一步說，近四、五個月為營運正向調整期，雖中國大陸因地緣政治因素擴大在地製造，導致光罩產業短期供過於求，但公司已調整市場布局，擴大深耕台灣、東南亞及東北亞市場，日本市場也開始接觸潛在合作對象。

在先進封裝布局方面，台灣光罩董事會近期通過4.35億元資本支出，將擴充14吋光罩產能，應用於2.5D、3D 先進封裝製程的中介層（Interposer）。公司說明，14吋光罩為高階封裝的關鍵環節，隨HPC晶片結構日趨複雜，需求明顯升溫，相關產能已具備明確訂單能見度。

此外，台灣光罩今年資本支出約10億元，明年規劃擴大至10至20億元，除製程升級外，也同步進行子公司重整與分拆，降低非核心事業負擔。公司表示，隨著本業聚焦效益逐步顯現，明年營收有望恢復成長，並為後續製程升級與先進封裝布局奠定基礎。

光罩 奈米

