美國禁止外國無人機進口本土 宏碁施振榮提解方

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮23日指出，台灣是全世界可以信任的一個夥伴，將來台商在美國生產就可以，因為本來台灣現在國力就是要延伸到世界各個角落。

⭐2025總回顧

由台灣全球無線平台策進會（GloRa）主辦的「2025 無人機自主技術 × 零碳排載具」研討會23日登場，施振榮以GloRa榮譽理事長身分出席，接受媒體訪問有關無人機議題。

美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，並禁止中國大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。

對此，施振榮指出，將來去美國生產就可以。本來台灣現在國力就是要延伸到世界各個角落，在歐洲、東南亞都會有台灣無人機供應鏈，因為台灣最強的就是垂直分工體系，我們國內的中小企業都扮演很重要的角色。

施振榮表示，台灣是全世界可以信任的一個夥伴，尤其在科技上面，我們相對是最具競爭力的，是一個可靠的合作夥伴。所以將來如果需要到美國去做生產，當然研發，我們以台灣為研發的基點，那全世界各個地方所需要的，我們都可以提供一些服務。

施振榮認為，接下來台灣要強化無人機的應用層面，尤其在AI未來的應用，還有小型化等層面。

無人機 施振榮 美國

相關新聞

關東鑫林亞利桑那州先進化學品廠動工 補上美國半導體供應鏈重要拼圖

趕在耶誕連假前夕，台積電供應鏈重要成員之一關東鑫林化學公司正式進駐位於亞利桑那州卡薩格蘭德索諾蘭谷工業園區，舉行該集團首...

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

全球 AI 運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求...

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

全球浸沒式冷卻電池技術先驅行競科技（XING Mobility）23日宣布，將於 2026 年美國消費性電子展（CES ...

力促AI基本法三讀 立委葛如鈞：台灣要成為AI法制領導國

立法院23日完成AI基本法三讀，正式為我國AI發展奠定基本法制架構。立委葛如鈞表示，AI是影響人類下一個世紀的關鍵，而台...

傳大陸偏光片廠將大擴產 恐讓產業雪上加霜 這2家台廠積極轉型應對

根據陸媒報導，中國大陸偏光片廠傳出將再大舉擴充產能，第一階段預計投入40億人民幣新建3條生產線，新建年產值50億人民幣的...

台灣光罩斥資4.35億元擴充14吋光罩產能 強攻先進封裝市場需求

台灣光罩（2338）於12月22日董事會決議通過，為因應未來產業技術發展需求，設備採購金額共4.35億元。此項資本支出，...

