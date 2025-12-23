美國禁止外國無人機進口本土 宏碁施振榮提解方
美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮23日指出，台灣是全世界可以信任的一個夥伴，將來台商在美國生產就可以，因為本來台灣現在國力就是要延伸到世界各個角落。
由台灣全球無線平台策進會（GloRa）主辦的「2025 無人機自主技術 × 零碳排載具」研討會23日登場，施振榮以GloRa榮譽理事長身分出席，接受媒體訪問有關無人機議題。
美國聯邦通訊委員會（FCC）宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，並禁止中國大陸主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。
對此，施振榮指出，將來去美國生產就可以。本來台灣現在國力就是要延伸到世界各個角落，在歐洲、東南亞都會有台灣無人機供應鏈，因為台灣最強的就是垂直分工體系，我們國內的中小企業都扮演很重要的角色。
施振榮表示，台灣是全世界可以信任的一個夥伴，尤其在科技上面，我們相對是最具競爭力的，是一個可靠的合作夥伴。所以將來如果需要到美國去做生產，當然研發，我們以台灣為研發的基點，那全世界各個地方所需要的，我們都可以提供一些服務。
施振榮認為，接下來台灣要強化無人機的應用層面，尤其在AI未來的應用，還有小型化等層面。
