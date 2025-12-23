揚智斥資9000萬元 認購安瑞私募現增

快訊

中央社／ 新竹23日電

機上盒（STB）晶片廠揚智旗下ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUNDLPS決定斥資新台幣9000萬元，參與認購安瑞-KY私募現金增資

揚智公告指出，ARRAY HOLDINGS FOR APGFIIIFUND LPS將認購安瑞-KY約562萬5000股私募普通股，每股16元，總金額9000萬元。

安瑞-KY為ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUNDLPS子公司，揚智表示，因應安瑞-KY充實營運資金的需求，ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUND LPS以長期策略性規劃進行投資。

揚智指出，ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUNDLPS在參與認購安瑞-KY私募現金增資後，累計持有安瑞-KY約2631萬1000股，持股比重約40.31%。

