揚智斥資9000萬元 認購安瑞私募現增
機上盒（STB）晶片廠揚智旗下ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUNDLPS決定斥資新台幣9000萬元，參與認購安瑞-KY私募現金增資。
揚智公告指出，ARRAY HOLDINGS FOR APGFIIIFUND LPS將認購安瑞-KY約562萬5000股私募普通股，每股16元，總金額9000萬元。
安瑞-KY為ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUNDLPS子公司，揚智表示，因應安瑞-KY充實營運資金的需求，ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUND LPS以長期策略性規劃進行投資。
揚智指出，ARRAY HOLDINGS FOR APGFIII FUNDLPS在參與認購安瑞-KY私募現金增資後，累計持有安瑞-KY約2631萬1000股，持股比重約40.31%。
