國科會通過艾爾光科技及三治光電等四申請案 進駐竹科及宜蘭園區

國家科學及技術委員會科學園區審議會第29次會議今日通過美商艾爾光科技及三治光電等四項申請進駐竹科及生醫園區投資，共計核准投資1.6億元，另備查二件廢止投資計畫案及一件增加產品及營業項目案。

此次核准案件，包括光電二案（美商艾爾光科技股份有限公司台灣分公司、三治光電科技股份有限公司）、研究機構1案（財團法人金屬工業研究發展中心）及創業育成中心1案（財團法人工業技術研究院）。

美商艾爾光科技申請進駐新竹園區投資金額1.5億元，主要產品為光學I/O小晶片、多通道光源及光互連解決方案；整合式矽光子（SiPh）封裝解決方案。

本案公司之母公司Ayar Labs, Inc.專注以矽光子技術提供整合光學服務，為全球技術領導者。此次台灣分公司進駐新竹園區，將活用母公司技術能量，促進矽光子、共同封裝光學（CPO）與高速互連技術整合，帶動園區AI產業發展。

三治光電則進駐宜蘭園區投資金額0.1億元，主要產品為導電膜蝕刻膏及含UV cut之無溶劑型UV型OCA(光學透明貼合膠)。擬開發之含UV cut之無溶劑型UV型OCA(光學透明貼合膠)材料，將可應用於有太陽光照射之場合，具備高光學透明度、低揮發性、環境友善性及適用於高精度貼合製程等優勢，能有效解決傳統OCA光學貼合膜的生產問題，符合未來發展趨勢。

財團法人金屬工業研究發展中心則進駐銅鑼園區設立儲能暨充電設備認證中心，投資金額1.9億元，主要提供鋰電池產品安全檢測服務及建立充電設備檢測技術。

另財團法人工業技術研究院則進駐生醫園區設立生醫加速器，預計每年營運投入金額約2400萬元，以「打造生醫國家隊」為核心，推動國家級生醫加速平台的永續發展。加速器以「鏈結、育成、國際化」三大主軸為策略，提供電子醫療、檢驗器材、生醫材料與藥物開發等領域的一站式加速服務。