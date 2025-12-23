Meta統計一年多移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告 導入AI提升科技防詐

Meta強調在台灣積極投入打詐，自2024年3月起至2025年12月止，在台灣已移除780萬則鎖定台灣的詐騙廣告。過去數年來，Meta在台灣全面提升科技阻詐力，包含在台灣首創「廣告主驗證」，導入名人臉部辨識技術以應用在常見的名人投資詐騙上，運用人工智慧（AI）加強偵測詐騙，掃蕩跨國非法詐騙集團及其網絡。

Meta指出，根據刑事警察局資料顯示，自2024年8月公布「165 打詐儀錶板」以來，各項策略逐漸展現成效，其中假投資詐騙減幅最大，案件與財損雙雙下降逾七成。Meta三大打詐戰略包括「強化平台阻詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、聯手夥伴共築防線」，重要成果包括運用 AI 的最新科技強化偵測詐騙，強化平台阻詐措施，透過自動化提高執行效率。去年在台灣率先導入「臉部辨識技術」，鎖定常見的假冒名人投資的誘餌廣告，2024年起，在台首推「廣告主驗證」，全面驗證鎖定台灣投放廣告的廣告主。

Meta統計，2025 年迄今在全球下架超過 1.34 億則詐騙廣告，支持執法單位辨識與追緝詐騙集團；過去15個月，社群對詐騙廣告的檢舉量下降逾50％。近期因大量跨境詐騙廣告被封鎖，詐騙集團擬將大幅運用非廣告的詐騙管道，再加上耶誕節與新年將至，祝福訊息頻繁往來，詐騙集團將趁勢「冒充熟人」聯繫，誘導民眾提供個資或轉帳。Meta 即日起在粉絲專頁上推出「訊息詐騙」教育活動，提醒民眾留意釣魚連結、冒名借款、高薪求職、投資陷阱及網路戀愛等常見手法，並善用Meta帳號安全功能、Messenger 隱私設定，及封鎖與檢舉等功能強化自我防護。